video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 01:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التموين: استمرار عمل فروع معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات

الإثنين، 06 مايو 2019 01:30 ص
التموين: استمرار عمل فروع معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل فروع معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"  بالمحافظات المختلفة، طالما أن هناك توافدا من المواطنين على هذه  المعارض لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الأساسية خاصة منتجات السكر والزيت والمكرونة وياميش رمضان.

وكانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت أن آخر موعد لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" الرئيسى  بالمركز الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر أمس الأحد، على أن تستمر فروع المعرض فى المحافظات فى العمل واستقبال المواطنين حتى بعد دخول شهر رمضان لشراء احتياجاتهم من السلع  الغذائية واللحوم والدواجن.

جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أكد استمرار عمل فروع معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات المختلفة، وفقا لاحتياجات كل منطقة، طالما أن هناك توافدا من قبل المواطنين على هذه الفروع لشراء احتياجاتهم من السلع وكافة المنتجات الأخرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجريدة الرسمية تنشر قرار التموين بتصفية إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

"التموين": مد معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" إلى الأحد.. استمرار عمل الفروع فى المحافظات لطرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.. ووزير التموين: 1513 فرعا وشادر على مستوى الجمهورية

التموين

على المصيلحى

سوبر ماركت أهلا رمضان

المحافظات

السلع الغذائية

اللحوم




لا تفوتك
عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة