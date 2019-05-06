video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 01:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

احترس.. قضاء الحاجة بالطرق العامة تعرضك للحبس والغرامة

الإثنين، 06 مايو 2019 12:00 ص
احترس.. قضاء الحاجة بالطرق العامة تعرضك للحبس والغرامة قضاء الحاجة_أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

يلجاء بعض المواطنين لقضاء حاجتهم بالطرق العامة، دون النظر للعقوبة التى توقع على كل من يقوم بتلك الواقعة لإندراجها تحت بند " الأفعال الخادشة للحياء".

ويقول المحامى خالد محمود، إن قضاء الحاجة بالطرق العامة  من الأفعال التى تخدش الحياء العام ويصر البعض على إتيانهان وتعرضهم للعقوبة الجنائية.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة (278) من قانون العقوبات تنص على "كل من فعل علانية فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خليك مؤدب "هتشاور هتتعاقب".. الإشارات البذيئة تعرضك للحبس والغرامة

الفعل الفاضح

الحبس

قضاء الحاجة

اخبار الحوادث

الافعال الخادشة




لا تفوتك
عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة