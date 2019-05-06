اتهام عدد من الأحزاب الإسبانية بمحاولة "تقسيم أصوات المسلمين"

كتبت فاطمة شوقى

اتهم التحالف من أجل سبتة PDSC، المشكل من أحزاب اسبانية، وخاصة الشعب اليمينى، وفوكس، اليمينى المتطرف، بإثارة عدم المساواة الاجتماعية والكراهية تجاه المسلمين، وخداع المجتمع لكسب أصوات مؤيدة لهما.

ووفقا لصحيفة "ساوتا الديا" الإسبانية، فإن التحالف من أجل سبتة قال فى بيان: "من الناحية الاستيراتيجية، تهدف بعض الاحزاب الإسبانية إلى تقسيم أصوات المسلمين".

وأكد التحالف أن "حزب فوكس اقتحام السياسة المحلية من خلال إهانة الكراهية العنصرية وزرعها فى الكثير من العقول، لاحتقار مجموعة كاملة من المسلمين لدينهم وثقافتهم وتقاليدهم".

ويعتقد اتحاد سبتة أنه يجب على الشعب اختيار حل سياسى، وادارة ظهره للأحزاب مثل فوكس والشعب، الذين يتخذون العنصرية وكراهية المسلمين من أجل التوصل إلى أهدافهم السياسية.