اتصال هاتفى بين الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء اليابانى

أجرى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اتصالا هاتفيا مساء اليوم الإثنين مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب - وذلك على خلفية تدريبات كوريا الشمالية الأخيرة لاختبار الأداء العسكرى، والتى شملت إطلاق قذائف قصيرة المدى.
ونقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية عن مسؤولين يابانيين قولهم ، إنه "يُعتقد " أن يكون الجانبان تبادلا معلومات جمعت بشأن التدريب الذي أجرته كوريا الشمالية أمس الأول /السبت/ .
وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أعلنت إن القذائف شملت سلاحا جديدا تكتيكيا موجها، فيما يعتقد بعض الخبراء العسكريين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين أن ما أطلقته (بيونج يانج ) كانت صواريخ "باليستية " قصيرة المدى.
يذكر أن كوريا الشمالية محظور عليها إطلاق الصواريخ "الباليستية " بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. ولم يتم تأكيد إجراء مثل هذه الاختبارات في البلاد منذ نوفمبر 2017.
وكانت وسائل إعلام كوريا شمالية قد أفادت أمس /الأحد / بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ، تفقد عددا كبيرا من قاذفات الصواريخ بعيدة المدى.
وتأتي عملية الإطلاق بعد الإخفاق في إحراز تقدم جوهري في عملية نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية ، على الرغم من عقد قمتين رفيعتي المستوى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والزعتيم الكوري الشمالي كيم أون.
اتصال هاتفى بين الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء اليابانىالإثنين، 06 مايو 2019 06:01 م
أجرى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اتصالا هاتفيا مساء اليوم الإثنين مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب - وذلك على خلفية تدريبات كوريا الشمالية الأخيرة لاختبار الأداء العسكرى، والتى شملت إطلاق قذائف قصيرة المدى.
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