video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 07:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اتصال هاتفى بين الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء اليابانى

الإثنين، 06 مايو 2019 06:01 م
اتصال هاتفى بين الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء اليابانى ترامب وآبى
أ ش أ
إضافة تعليق

أجرى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اتصالا هاتفيا مساء اليوم الإثنين مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب - وذلك على خلفية تدريبات كوريا الشمالية الأخيرة لاختبار الأداء العسكرى، والتى شملت إطلاق قذائف قصيرة المدى. 
ونقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية عن مسؤولين يابانيين قولهم ، إنه "يُعتقد " أن يكون الجانبان تبادلا معلومات جمعت بشأن التدريب الذي أجرته كوريا الشمالية أمس الأول /السبت/ .
وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أعلنت إن القذائف شملت سلاحا جديدا تكتيكيا موجها، فيما يعتقد بعض الخبراء العسكريين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين أن ما أطلقته (بيونج يانج ) كانت صواريخ "باليستية " قصيرة المدى.
يذكر أن كوريا الشمالية محظور عليها إطلاق الصواريخ "الباليستية " بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. ولم يتم تأكيد إجراء مثل هذه الاختبارات في البلاد منذ نوفمبر 2017.
وكانت وسائل إعلام كوريا شمالية قد أفادت أمس /الأحد / بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ، تفقد عددا كبيرا من قاذفات الصواريخ بعيدة المدى.
وتأتي عملية الإطلاق بعد الإخفاق في إحراز تقدم جوهري في عملية نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية ، على الرغم من عقد قمتين رفيعتي المستوى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والزعتيم الكوري الشمالي كيم أون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيفانكا ترامب تهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

ترامب يكثف الضغط على الصين ويهدد برفع الرسوم على واردات

الذهب يرتفع وسط قلق بالأسواق العالمية جراء تهديد ترامب بالرسوم

دونالد ترامب

شينزو آبى

اليابان

الولايات المتحدة

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة