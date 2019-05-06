وذكرت الشركة - في بيان اليوم - أنه سيتم تسيير 7 رحلات أسبوعيا ذهابا وإيابا بين الوجهتين، موضحة أن الخط الجديد سيبدأ العمل بالتزامن مع افتتاح مطار بكين داشينغ الدولي الجديد.

وسيبدأ مطار بكين داشينغ الدولي، ثاني مطار مدني رئيسي في بكين، العمل في سبتمبر، وتم بناؤه لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الجوية في البلاد ولتخفيف ضغوط الطيران عن مطار بكين العاصمة الدولي.

يذكر أن شركة جنوب الصين لديها أسطول مكون من 840 طائرة، وقامت في عام 2018 بنقل 139 مليون مسافر.