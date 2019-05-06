video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 11:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تشعر بقلق عميق من خطط تركيا للتنقيب البحرى قبالة قبرص

الإثنين، 06 مايو 2019 11:27 ص
أمريكا تشعر بقلق عميق من خطط تركيا للتنقيب البحرى قبالة قبرص ترامب
اسطنبول(رويترز)
إضافة تعليق

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأحد، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من خطط تركيا المعلنة لبدء عمليات التنقيب البحرية فى منطقة تطالب بها قبرص باعتبارها منطقتها الاقتصادية الخالصة.

ونقلت وسائل إعلام تركية يوم السبت عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قوله إن سفينة تركية بدأت التنقيب فى المناطق التى أصدرت سلطات شمال قبرص تصريحا لها، وهى خطوة من المحتمل أن تثير التوترات مع قبرص واليونان.

وتتنازع تركيا والحكومة القبرصية المعترف بها دوليا على الحقوق الخاصة بالتنقيب البحرى عن النفط والغاز فى شرق البحر المتوسط، وهى منطقة يُعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعى.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء نوايا تركيا المعلنة لبدء عمليات الحفر البحرية فى منطقة تطالب بها جمهورية قبرص باعتبارها منطقتها الاقتصادية الخالصة".

وقال البيان "هذه الخطوة استفزازية للغاية وتزيد من التوترات فى المنطقة. نحث السلطات التركية على وقف هذه العمليات وتشجيع جميع الأطراف على التحلى بضبط النفس".

وأى تصعيد بين تركيا والولايات المتحدة قد يزيد من توتر العلاقات القائم بالفعل بين البلدين على عدة أصعدة، بما فى ذلك الدفاع الصاروخى والعمليات العسكرية فى سوريا.

وكان جاويش أوغلو قد قال فى فبراير إن تركيا ستبدأ قريبا عمليات التنقيب عن النفط والغاز بالقرب من قبرص. ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عنه قوله يوم السبت خلال رحلة إلى شمال قبرص إن عمليات الحفر قد بدأت.

دشنت تركيا سفينة الحفر الأولى لها وتدعى "فاتح" فى أكتوبر تشرين الأول قبالة ساحل إقليم أنطاليا بجنوب البلاد. وقالت إن سفينة ثانية اشترتها ستعمل فى البحر الأسود، لكن تم توجيهها إلى منطقة قبرص.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى يدين تنقيب تركيا عن الغاز بالمنطقة الاقتصادية لقبرص

مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص.. الخارجية تدعو لضرورة التزام دول المنطقة بقواعد القانون الدولى وأحكامه.. وتؤكد: نحذر من انعكاس أية اجراءات أحادية على أمن واستقرار شرق المتوسط

نيقوسيا تلوح بعدم استئناف المفاوضات مع تركيا لانتهاكها المياه القبرصية

وزير خارجية قبرص يبحث مع مسئول أمريكى التطورات شرق المتوسط

امريكا

تركيا

قبرص

التنقيب عن النفط فى قبرص

الانتهاكات التركيه

الانتهاكات التركيه فى قبرص




لا تفوتك
عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة