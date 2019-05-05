4 تهم رئيسية تواجه 66 متهما بـ"فض اعتصام النهضة" قبل ساعات من الحكم

كتب إيهاب المهندس

تنطق محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار سامح سليمان، خلال ساعات بحكمها فى إعادة محاكمة 66 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، ويواجه المتهمون مجموعة من التهم التى ستكون عقوبتها الأشد على المتهمين..

1 ـ الانضمام لجماعة إرهابية



يواجه جميع المتهمون فى القضية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، و تصل عقوبتها للسجن المشدد، فى حين تصل عقوبة تولى قيادة جماعة للسجن المؤبد.

2 ـ تخريب الممتلكات العامة والخاصة



وجهت النيابة للمتهمين تهم تخريب السور الخارجى لجامعة القاهرة، وإتلاف نبتات نادرة من حديقة الأورمان، وتخريب مبنى كلية الهندسة، وتخريب الطرق العامة، وتدمير عدد من السيارات تخص مواطنين، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

3 ـ القتل



ـ يوجه بعض المتهمين تهم قتل القتل لعدد من المواطنين والشروع فى قتل رائد شرطة وعدد من المجندين، تصل عقوبة القتل العمد للإعدام شنقا.

4 ـ حيازة أسلحة وذخيرة



فى جلسة 10 يناير 2016 عرضت المحكمة أحراز تظهر كميات من الاسلحة والذخيرة التى ضبطت داخل مبنى كلية الهندسة، والتى تصل عقوبتها للسجن المؤبد، ونص القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، : أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

وص ذات القانون : أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3".

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.