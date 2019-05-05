28% نسبة تنفيذ سكن مصر بمدينة الشروق بالمرحلة الثانية

كتب أحمد حسن

- الغيطى: ضرورة الالتزام بعدم إقامة أسوار شجرية مرتفعة وأبواب وبرجولات بالمسطحات الخضراء

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، نسب تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع سكن مصر بالمدينة، لافتا إلى أن متوسط نسبة التنفيذ وصلت لـ28 %.

وأضاف المهندس عبد الرؤوف الغيطى، لـ«اليوم السابع» أنه جارى تنفيذ نحو 2520 شقة بواقع 105عمارات، بمساحات تصل لـ118 مترا، مؤكدا أن المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر تتميز بأنها تتضمن مصعد.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل واستلامه من شركات المقاولات، تمهيدا لتسليمه للحاجزين فى موعد غايته مارس المقبل.

وفيما يتعلق بمشروع جنة، قال رئيس جهاز مدينة الشروق: إنه جارى تنفيذ 980 وحدة، بواقع 49 عمارة، بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 مترا، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الوحدات فى موعد غايته 30 يونيو المقبل.

وحول تنفيذ الخدمات، قال المهندس عبد الرؤوف الغيطى: إنه تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة النيل، ومن المقرر أن تستقبل الطلاب بصفة رسمية العام الدراسى المقبل، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد 6 أسواق تجارية.

كما أكد الغيطى أن ميزانية المدينة للعام المالى المقبل 2019- 2020 تصل لـمليار و600 مليون جنيه، وتمثل ضعفى ميزانية المدينة للعام الحالى.

وأضاف الغيطى، لـ«اليوم لسابع» أن المشروعات المستهدفة حتى 30 يونيو المقبل، تتمثل فى الانتهاء من إنارة المدينة بالكامل، لافتا إلى أن نسبة الإنارة وصلت حتى الآن لـ85%، مشيرا إلى أنه جارى حاليا تأهيل كافة شبكات الإنارة بالمدينة.

وفيما يتعلق بالمساحة الخضراء بالمدينة، قال: إنه بنهاية العام الجارى ستكون مدينة الشروق استطاعت أن تنتهى من نصيبها من المساحات الخضراء بواقع 500 فدان، وهى المساحة المخصصة لكل مدينة.

من ناحية أخرى، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه وجه دعوة لأصحاب قطع الأراضى، الذين قاموا بزراعة أسوار شجرية بالمسطحات الخضراء، وأدت إلى حجب الرؤية عن المارة، بسرعة إزالتها، وفى حالة عدم الاستجابة، سيقوم جهاز المدينة بتنفيذ الإزالة على نفقة صاحب القطعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الغيطى أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على المظهر الجمالى للمسطحات الخضراء، وتنفيذ التوصيات الخاصة بالدواعى الأمنية، موضحا، أنه لوحظ قيام بعض أصحاب قطع الأراضى، بزراعة أسوار شجرية بالمسطحات الخضراء، تحجب الرؤية عن المارة.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، على ضرورة الالتزام بعدم إقامة أسوار شجرية مرتفعة وأبواب وبرجولات بالمسطحات الخضراء - عدم زيادة ارتفاع السور الشجرى عن 50 سم مع عمل فتحات للمواطنين، حيث إنها منفعة عامة للجميع.

من ناحية أخرى، قال الغيطى: إنه تم تخصيص خط ساخن رقم 15100 لتلقى شكاوى المرافق بالمدن الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز، أنه تم التواصل مع السكان بمنطقة إسكان المستقبل على أرض الواقع والاستماع إلى شكواهم، مؤكدا أنه تم توجيه الإدارات المعنية بسرعة حل الشكاوى المقدمة والمتابعة مع رئيس الحى وعرض تقرير يومى بما تم إنجازه.

وأوضح الغيطى أنه تم تنظيم حملة نظافة مكبرة بإسكان 100م شمالى وجنوبى تحت إشراف نائب التنمية، مؤكدا أنه تم إلزام الشركة بالنظافة اليومية بالمنطقة ورفع القمامة وتزويد المناطق بصناديق القمامة وعمل دورية لرفع القمامة من المناور وممرات العمارات.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه جارى تنفيذ 4 مدارس بإجمالى 166 فصلاً، وذلك فى إطار حرص جهاز المدينة على دعم العملية التعليمية وتطوير منظومة التعليم، مؤكداً أن دخول هذه المدارس للخدمة سيكون دفعة قوية للعملية التعليمية بمدينة الشروق.

وأضاف الغيطى، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المدارس، ودخولها الخدمة ابتداءً من العام الدراسى القادم، موضحاً أنه تمت مراعاة التنوع فى مستويات المدارس، حيث إن المدارس الجارى تنفيذها، تضم مدرستين للتعليم الأساسى بمنطقتى الإسكان الاجتماعى، والإسكان العائلى، بجانب مدرسة للتعليم الدولى بمنطقة إسكان المستقبل، ومدرسة النيل الدولية بمركز خدمات المدينة.