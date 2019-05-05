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20 منفذ بيع ثابت ومتنقل لبيع اللحوم بسعر 80 جنيها بالإسكندرية فى رمضان

الأحد، 05 مايو 2019 02:00 ص
20 منفذ بيع ثابت ومتنقل لبيع اللحوم بسعر 80 جنيها بالإسكندرية فى رمضان منفذ بيع لحوم - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير
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أكد الدكتور مصطفى بخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، على أن مديرية الزراعة قد استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك.

 

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية قد قامت بتجهيز 20 منفذ بيع ثابت ومتنقل فى مختلف أنحاء المحافظة، خاصة فى مناطق الظهير الريفى المعمورة وريف المنتزه وخورشيد والعامرية بالإضافة منفذ البيع الرئيسى بمقر المديرية بمحطة مصر.

 

وأوضح وكيل الوزارة أن منافذ البيع تقوم بتوفير منتجات مديرية الزراعة بأسعار مخفضة، وذلك فى إطار الاستعداد لشهر رمضان، حيث يتم طرح منتجات المديرية من اللحوم البلدية بأسعار تتراوح من 80 إلى 90 جنيها للكيلو، بما يعمل على رفع العبء عن كاهل محدودى الدخل.

 

كما أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن المديرية تشارك أيضا فى قوافل الغذائية التى تقوم الاحياء بتنظيمها فى الأحياء الأكثر احتياجا.

 

وقال إن مديرية الزراعة قد قامت بالتنسيق مع الأحياء المختلفة لتنفيذ منافذ البيع، حيث وجه المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان، بضرورة تشكيل لجنة لتحديد الأماكن المكتظة بالسكان لوضع منافذ تابعة لمديرية الزراعة لبيع المواد الغذائية والتموينية واللحوم، وتم تحديد منافذ البيع فى مناطق ميدان الناصرية القديمة، وموقف الكينج بحرى السكة الحديد أمام كوبرى العامرية بمدخل طريق الكينج، كذلك باقى الأحياء.

 


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