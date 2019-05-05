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‎حبس مسئولين بالمحليات فى الشرقية لتورطهم ببناء عقارات سكنية دون تراخيص

الأحد، 05 مايو 2019 12:16 م
‎حبس مسئولين بالمحليات فى الشرقية لتورطهم ببناء عقارات سكنية دون تراخيص حبس -ارشيفيه
الشرقية – فتحية الديب
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قررت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، حبس 3 مسئولين برئاسة ومدينة الزقازيق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتورطهم بالتواطؤ فى مساعدة أحد الأشخاص فى بناء عقارات سكنية بدون تراخيص.  
 
كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة الزقازيق، نتيجة تواطؤ بعض مسئولى إحدى الإدارات بالمجلس مع بعض المواطنين وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون تراخيص. 
 
وأكدت التحريات قيام كلًا من: فنى شئون هندسية ومهندسة ومدير بإحدى الإدارت بمركز ومدينة الزقازيق، باستغلال موقعهم الوظيفى في غضون عام 2017، والتواطؤ مع أحد الأشخاص، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، وتمكينه من بناء برج سكني بدون تراخيص بدائرة مركز شرطة الزقازيق، مع عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة بالمخالفة لأحكام القانون.   
 
تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.  

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