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ياسمين فؤاد تلقى كلمة مصر فى اجتماع وزراء البيئة للدول الصناعية الكبرى بفرنسا

الأحد، 05 مايو 2019 11:53 ص
ياسمين فؤاد تلقى كلمة مصر فى اجتماع وزراء البيئة للدول الصناعية الكبرى بفرنسا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، باعتبارها الرئيس الحالى لمؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر، كلمة مصر فى الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء البيئة للدول الصناعية السبع الكبرى فى فرنسا حيث توجهت بالشكر لوزير البيئة الفرنسى على دعوته لحضور الاجتماع الذى يهدف إلى التصدى لعدم المساواة من خلال حماية التنوع اليولوجى ومكافحة تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة، فى كلمتها، على أهمية التطرق لقضية تدهور الأراضى وضرورة إجراء مناقشة فعالة لقضايا التنوع البيولوجى ومكافحة التغيرات المناخية بالاستعانة بحصاد المؤتمرات والتوصيات التى صدرت خلال الاجتماعات التى عقدت على مدار الـ 13 عاما الماضية مشددة على أهمية أفريقيا لتنوع مورادها الطبيعية وكونها من أكثر القارات تضررا من التغيرات المناخية.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية دمج الشباب فى العملية البيئية مشيرة إلى أنها تنوى إطلاق هذه المبادرة خلال هذا العام بالتعاون مع وزير البيئة البولندى الرئيس الحالى لمؤتمر تغير المناخ CO24 وأكدت على دعم مصر لفرنسا فى هذا الاجتماع التحضيرى لوزراء البيئة للدول الصناعية الكبرى لضمان الخروج بنتائج عاجلة ومتوازنة وفعالة تحد من ظاهرة عدم المساواة وتؤكد على ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجى.


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اجتماع وزراء البيئة للدول الصناعية

ياسمين فؤاد




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