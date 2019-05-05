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ولى العهد السعودى يتكفل بعلاج طفل يمنى مصاب بورم خبيث فى عينه

الأحد، 05 مايو 2019 06:13 ص
ولى العهد السعودى يتكفل بعلاج طفل يمنى مصاب بورم خبيث فى عينه الطفل اليمنى المصاب بورم خبيث
كتب مصطفى عنبر
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وجه ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمعالجة الطفل اليمنى رواف جابر آل عوفان، وذلك على نفقته الخاصة؛ إذ يعانى الطفل ذو العام وأربعة أشهر ورمًا خبيثًا، أفقده إحدى عينيه.

 

ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة، أن ينقل الطفل إلى أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية لإجراء العلاج اللازم.

 

وقال والد الطفل جابر آل عوفان لصحيفة "سبق" السعودية، أن نجله مصاب بالورم الخبيث منذ ولادته بعد أن سبَّب له الحبل السرى اختناقًا بعد التوائه على رقبته، وأُصيب بسوائل فى جسمه، وأُصيب بضمور فى الدماغ، وتدهورت صحته حتى أُصيب بورم فى عينه؛ وهو ما سبَّب له السرطان؛ وفَقَد إثره عينه اليمنى.


 

 


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