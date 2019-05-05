وفاة فتاة بالشرقية لإصابتها بالتسمم من أقراص حفظ الغلال

الشرقية- فتحية الديب

لقيت فتاة فى السابعة عشر من العمر، مصرعها نتيجة إصابتها بحالة تسمم بالدم، بسبب أقراص حفظ الغلال، وبالعرض على النيابة العامة بالشرقية صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي الزقازيق العام، بوصول" ن ع ص" 17 سنة مقيمة قرية تابعة لمركز منيا القمح، مصابة بحالة تسم.

وبسؤال والدها" ع ص ع" 39 سنة أفاد بقيام نجلته بتناول الطعام دون غسل يدها بعد وضع حبوب الغلة لحفظها في الجوال، مما أدي إلي حدوث إصابتها بتسمم بالدم وفاتها، وأفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية، وبالعرض علي النيابة صرحت بالدفن، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم574/18 أحوال قسم ثاني الزقازيق.