وصول النيابة لمعاينة سقوط سيارة نقل من أعلى كوبرى ناهيا داخل مرور العجوزة

كتب كريم صبحى

وصل منذ قليل، فريق من نيابة العجوزة إلى موقع حادث سقوط سيارة نقل من أعلى كوبرى ناهيا، لمعاينة موقع الحادث.

تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارة من أعلى كوبرى ناهيا، وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ لرفع السيارة من مكان الحادث.