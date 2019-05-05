الرئيسية حوادث وصول النيابة لمعاينة سقوط سيارة نقل من أعلى كوبرى ناهيا داخل مرور العجوزة الأحد، 05 مايو 2019 12:17 م سقوط سيارة من أعلى كوبرى ناهيا كتب كريم صبحى إضافة تعليق وصل منذ قليل، فريق من نيابة العجوزة إلى موقع حادث سقوط سيارة نقل من أعلى كوبرى ناهيا، لمعاينة موقع الحادث. تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارة من أعلى كوبرى ناهيا، وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ لرفع السيارة من مكان الحادث. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. فيديو..إصابة 3 أشخاص إثر سقوط سيارة من أعلى كوبرى ناهيا داخل وحدة مرور العجوزة الحوادث اليوم اخبار الحوادث حادث مرورى اخبار الحوادث اليوم كوبرى ناهيا مرور العجوزة وحدة مرور العجوزة شاهد.. أخر مران للزمالك على ملعب مواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية محمد صلاح يخلع قلوب عشاقه فى فوز ليفربول على نيوكاسل.. "مو" يخرج باكيا بعد إصابة خطيرة بالرأس.. كلوب يطمئن الجماهير على الفرعون.. صاروخ الشرق يسجل هدفه الـ100 بدوريات أوروبا.. والريدز يستعيد الصدارة..فيديو وصور الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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