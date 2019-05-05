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وزير المالية: 3.6 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمشروع الموازنة الجديدة

الأحد، 05 مايو 2019 08:20 م
وزير المالية: 3.6 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمشروع الموازنة الجديدة الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير حازم عبد الصمد
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، تستهدف 7.2% عجز كلى بمبلغ 445 مليار جنيه، لافتا إلى أن العجز الكلى قبل الثورة كان 7.9%، مضيفا أن العام القادم تستهدف الحكومة النزول بالعجز إلى 6.2% و4.8% العام بعد القادم، مشيرا إلى أن الوصول بالعجز إلى أقل من 5% يعنى التخلص من الديون، ويثبت الانضباط المالى.

وأشار معيط لى أن انخفاض نسبة العجز الكلى لم يؤثر على الإنفاق الحكومى كما توقع البعض، لافتا إلى أن لباب الأول الخاص بالتطور سجل زيادة قدرها 31 مليار جنيه، وحققت المعاشات 28.5 مليار زيادة، بالإضافة إلى ضم 100 ألف أسرة لمعاش تكافل وكرامة بتكلفة مليار جنيه، و25% زيادة فى الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات باعتباره عنصر داعم للنمو.

كما لفت وزير المالية إلى تحقيق زيادة فى الباب السادس الخاص بالاستثمارات بلغت 40%، موضحا أن خفض العجز من المفترض أن يوازيه خفض الإنفاق، مؤكد أن هذا لم يحدث بدليل الزيادة المستمرة فى الباب السادس، معلنا تخصيص مبلغ 3.6 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

وأشار معيط إلى وجود خطة لتطبيق التأمين الصحى الشامل والاستمرار فى برنامج تطوير التعليم ودعم الإسكان الاجتماعى، ودعم صندوق العشوائيات، بمشروع الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمناقشة الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

لجنة الخطة والموازنة (1)
 

 

لجنة الخطة والموازنة (2)
 

 

لجنة الخطة والموازنة (3)
 

 

لجنة الخطة والموازنة (4)
 

 

لجنة الخطة والموازنة (5)
 

 

لجنة الخطة والموازنة (6)
 

 

لجنة الخطة والموازنة (7)
 

 

لجنة الخطة والموازنة (8)
 

 

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