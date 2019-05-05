وزير الخارجية الروسى: التصعيد فى الأزمة الفنزويلية يؤدى لعواقب وخيمة

كتب أيمن رمضان

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن أغلبية دول العالم تسعى لتسوية سياسية للأزمة فى فنزويلا، مضيفا:"متضامنون مع الشعب الفنزويلى ومادورو وروسيا مستعدة للمساهمة فى تجاوزها"، مشدداً على أن بلاده تعمل على تطوير مواقف مجموعة الاتصال الدولية كون التصعيد يمكن أن يؤدى إلى عواقب وخيمة.

وأضاف "لافروف"، خلال مؤتمر صحفى جمعه بنظيره الفنزويلى خورخى أرياسا بـ"موسكو"، أن استخدام القوة ضد فنزويلا إهانة لكل أمريكا اللاتينية، وأتمنى أن تدرك واشنطن ذلك، وتابع:"نحن وفنزويلا متفقون على أن أى نشاط خارج المواثيق الأممية يمكن أن يؤدى إلى كارثة".

من جانبه قال خورخى أرياسا، وزير خارجية فنزويلا، إن الحل الوحيد هو الحوار، وتابع: "واشنطن تعتبر فنزويلا ودول أمريكا اللاتينية ملكية خاصة لها وننصح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن لا يسير فى هذا الطريق..أمريكا أصبحت تتلقى الخسارة تلو الأخرى".

وطالب وزير خارجية فنزويلا، المجتمع الدولى أن يضمن الحوار بين فنزويلا واللاعبين الخارجيين وأن لا يهددون باستخدام القوة، مشدداً على ضرورة أن تغير أمريكا نهجها وأن لا تستخدم العنف سبيلاً فى الأزمة.