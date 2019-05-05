video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الروسى: التصعيد فى الأزمة الفنزويلية يؤدى لعواقب وخيمة

الأحد، 05 مايو 2019 07:34 م
وزير الخارجية الروسى: التصعيد فى الأزمة الفنزويلية يؤدى لعواقب وخيمة وزير الخارجية الروسى ونظيره الفنزويلى
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق
قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن أغلبية دول العالم تسعى لتسوية سياسية للأزمة فى فنزويلا، مضيفا:"متضامنون مع الشعب الفنزويلى ومادورو وروسيا مستعدة للمساهمة فى تجاوزها"، مشدداً على أن بلاده تعمل على تطوير مواقف مجموعة الاتصال الدولية كون التصعيد يمكن أن يؤدى إلى عواقب وخيمة.
 
 
وأضاف "لافروف"، خلال مؤتمر صحفى جمعه بنظيره الفنزويلى خورخى أرياسا بـ"موسكو"، أن استخدام القوة ضد فنزويلا إهانة لكل أمريكا اللاتينية، وأتمنى أن تدرك واشنطن ذلك، وتابع:"نحن وفنزويلا متفقون على أن أى نشاط خارج المواثيق الأممية يمكن أن يؤدى إلى كارثة".
 
 
من جانبه قال خورخى أرياسا، وزير خارجية فنزويلا، إن الحل الوحيد هو الحوار، وتابع: "واشنطن تعتبر فنزويلا ودول أمريكا اللاتينية ملكية خاصة لها وننصح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن لا يسير فى هذا الطريق..أمريكا أصبحت تتلقى الخسارة تلو الأخرى".
 
 
وطالب وزير خارجية فنزويلا، المجتمع الدولى أن يضمن الحوار بين فنزويلا واللاعبين الخارجيين وأن لا يهددون باستخدام القوة، مشدداً على ضرورة أن تغير أمريكا نهجها وأن لا تستخدم العنف سبيلاً فى الأزمة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تحتجز راكبا فى رحلة بين اسطنبول وماخاشكالا للاشتباه فى صلته بداعش

اخبار روسيا

روسيا اليوم

فنزويلا

اخبار عالمية




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة