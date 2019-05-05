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وزير التعليم يوافق على قبول طلبات للترخيص بإنشاء مدارس أمريكية بشكل مؤقت

الأحد، 05 مايو 2019 01:36 م
وزير التعليم يوافق على قبول طلبات للترخيص بإنشاء مدارس أمريكية بشكل مؤقت الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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وافق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى، على قبول طلبات للترخيص بإنشاء مدارس ذات طبيعة خاصة أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة "الأمريكية" بشكل مؤقت، فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الاهتمام بشأن أبنائها الطلاب وتحفيزهم وتشجيعهم على التعلم.

وفى هذا السياق قال دكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم، سيتم العمل بهذا القرار لحين الانتهاء من وضع ضوابط جديدة لتنظيم العمل لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة "الدولية" بكافة أنواعها.

 

 


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