وزير التعليم يعلن توفير أمثلة استرشادية فى مادة الرياضيات لأولى ثانوى

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن توفير أمثلة استرشادية إضافية فى مادة الرياضيات للصف الأول الثانوى.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالإضافة للفيديو الاسترشادى المنشور، سوف ننشر يومياً أمثلة إضافية فى مواد مختلفة لإلقاء الضوء بشكل آخر على كيفية التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة وكذلك سوف نتيح هذه الأمثلة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الفكرة ليست ما إذا كان السؤال المستخدم من الترم الأول أو الثانى وإنما المثال يشرح كيف نختار الإجابة الصحيحة وكيف نفكر فى الإجابة، و الهدف ليس فى المحتوى وإنما فى طريقة التفكير وتحليل السؤال، وبالتالى لا يجب أن يتوقع الطالب أننا نعطيه نموذجاً للامتحان نفسه بل نقدم طريقة للتفكر.

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام تنطلق 19 مايو الجارى إلكترونيًا.















































