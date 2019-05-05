video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 02:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم يعلن توفير أمثلة استرشادية فى مادة الرياضيات لأولى ثانوى

الأحد، 05 مايو 2019 02:39 ص
وزير التعليم يعلن توفير أمثلة استرشادية فى مادة الرياضيات لأولى ثانوى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن توفير أمثلة استرشادية إضافية فى مادة الرياضيات للصف الأول الثانوى.

 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالإضافة للفيديو الاسترشادى المنشور، سوف ننشر يومياً أمثلة إضافية فى مواد مختلفة لإلقاء الضوء بشكل آخر على كيفية التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة وكذلك سوف نتيح هذه الأمثلة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

 

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الفكرة ليست ما إذا كان السؤال المستخدم من الترم الأول أو الثانى وإنما المثال يشرح كيف نختار الإجابة الصحيحة وكيف نفكر فى الإجابة، و الهدف ليس فى المحتوى وإنما فى طريقة التفكير وتحليل السؤال، وبالتالى لا يجب أن يتوقع الطالب أننا نعطيه نموذجاً للامتحان نفسه بل نقدم طريقة للتفكر.

 

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام تنطلق 19 مايو الجارى إلكترونيًا.

 

FB_IMG_1557015345004
 
 

 

FB_IMG_1557015347047
 
 

 

FB_IMG_1557015350889
 
 

 

FB_IMG_1557015352947
 
 

 

FB_IMG_1557015354859
 
 

 

FB_IMG_1557015357545
 
 

 

FB_IMG_1557015359567
 
 

 

FB_IMG_1557015361537
 
 

 

FB_IMG_1557015363549
 
FB_IMG_1557015366280
 
 

 

FB_IMG_1557015368273
 
 

 

FB_IMG_1557015370295
 
 

 

FB_IMG_1557015372199
 
 

 

FB_IMG_1557015374084
 
FB_IMG_1557015376812
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التربية والتعليم: 310 ألف طالب أدوا امتحان الأحياء إلكترونيا اليوم

التربية والتعليم

نماذج استرشادية

اولى ثانوى

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. اللجنة العامة لمجلس النواب: إجراء ضرورى لحفظ الوطن واستقراره ومواجهة مخاطر الإرهاب.. ويساعد على تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. اللجنة العامة لمجلس النواب: إجراء ضرورى لحفظ الوطن واستقراره ومواجهة مخاطر الإرهاب.. ويساعد على تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة