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وزير التعليم يستقبل الطالب الفائز بجائزة التميز فى بطولة الروبوت العالمية

الأحد، 05 مايو 2019 10:32 ص
وزير التعليم يستقبل الطالب الفائز بجائزة التميز فى بطولة الروبوت العالمية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يستقبل الطالب باخوم فايز
كتب محمود طه حسين
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التقى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء أمس، الطالب باخوم فايز عوض، الطالب بمدرسة الصناعات المتقدمة بمحافظة السويس، أحد أعضاء الفريق الفائز بجائزة "inspire Award" فى بطولة الروبوت العالمية "VEX Robotics"التى أقيمت فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 25 إلى 28 أبريل 2019.

وحرص الدكتور طارق شوقى، على توجيه التهنئة لأعضاء الفريق المكون من "باخوم فايز عوض، عمر عبد الشافى، محمد على مصطفى"، لما قدموه فى البطولة ورفع علم مصر أمام جميع المشاركين فى البطولة.

وأهدى وزير التربية والتعليم، درع الوزارة للفريق الفائز بجائزة"inspire Award" فى بطولة الروبوت العالمية "VEX Robotics" تقديراً لما قدموه فى المسابقة، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتوفيق.

وأهدى الطالب باخوم فايز عوض الجائزة إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتشجيعه المستمر للطلاب على الإبداع والابتكار.

وتعد مدرسة السويس الفنية الصناعية المتقدمة، من المدارس التى تطبق المعايير العالمية ومنهجية STEM فى التدريس والتعلم والتعليم القائم على المشروعات، كما أنها فازت بأفضل مدرسة داعمة للبحث العلمى فى الأعوام الثلاثة 2019/2018/2017 على مستوى الجمهورية

حضر اللقاء سلمى الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، والمهندس محمد الحاج مدير عام التعليم الفني، والمهندس سامح على مدير التعليم الصناعي، وأحمد شيعشع مسئول العلاقات العامة بالمديرية

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