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وزير التعليم الليبى الأسبق: معركة تحرير طرابلس هى الأخيره ضد المليشيات المسلحة

الأحد، 05 مايو 2019 02:50 م
وزير التعليم الليبى الأسبق: معركة تحرير طرابلس هى الأخيره ضد المليشيات المسلحة مؤتمر للمناقشات الليبية
كتب أحمد جمعة
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قال الدكتور عبد الكبير الفاخرى وزير التعليم الليبى الأسبق، إن المليشيات المسلحة ترفض وجود قوات مسلحة ليبية، لافتاً إلى الجرائم التى قامت بها المليشيات المسلحة فى العاصمة طرابلس.
 
 
وأكد الدكتور الفاخرى فى ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة، أن مليشيات مصراتة كانت تهرب الأسلحة والذخائر إلى المليشيات فى مدن ليبيا المختلفة، مشددا على أن معركة طرابلس هى الأخيرة للقضاء على المليشيات المسلحة.
 
 
وأوضح أن تدمير قدرات المليشيات المسلحة فى العاصمة طرابلس سيساعد فى إرساء الأمن والاستقرار فى البلاد.

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وزير التعليم الليبي

مناقشات ليبية




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