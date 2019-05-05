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وزير الاتصالات: التحول الرقمى ببورسعيد يستمر 6 أشهر ثم باقى المحافظات

الأحد، 05 مايو 2019 07:00 م
وزير الاتصالات: التحول الرقمى ببورسعيد يستمر 6 أشهر ثم باقى المحافظات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت: هبة السيد
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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة ستطلق 25 خدمة حكومية إلكترونية بداية من 30 يونيو المقبل على أن يتم البدء بـ8 خدمات بمحافظة بورسعيد ثم إضافة باقى الخدمات تدريجيا وتعميميها على باقى المحافظات.

 

وأضاف طلعت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التحول الرقمى ببورسعيد سيستمر نحو 6 أشهر، ثم تعميم الخدمات على باقى المحافظات.

 

ويشهد هذا العام بداية من يونيو المقبل إطلاق نحو 25 خدمة حكومية إلكترونية بشكل تدريجى، ومن ضمنهم مشروع التأمين الصحى، والذى سيبدأ فى محافظة بورسعيد، حيث ستطبق منظومة التأمين الصحى الجديدة كنموذج تطبيقى أولى فى المحافظة الساحلية والواقعة فى شمال شرق البلاد.

 

وتعد بورسعيد هى أول محافظة دجيتال حيث انتهت الشركة المصرية للاتصالات، من مد كابلات الالياف الضوئية "الفايبر"، إلى أكثر من 500 مؤسسة وجهة حكومية فى محافظة بورسعيد، لتكون أول مدينة تشهد عمليات التحول الرقمى فى مصر وفقا لما أكدته مصادر لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق.


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