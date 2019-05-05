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وزير الأوقاف يصدر كتابا جديدًا بعنوان فقه الدولة وفقه الجماعة

الأحد، 05 مايو 2019 12:25 م
وزير الأوقاف يصدر كتابا جديدًا بعنوان فقه الدولة وفقه الجماعة كتاب فقه الدوله
كتب – إسماعيل رفعت
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أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أحدث كتبه لهذا العام بعنوان "فقه الدولة وفقه الجماعة" ويصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال أيام، وسيكون جاهزًا للعرض فى منافذ بيع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية نهاية هذا الأسبوع بمعرض الكتاب بساحة مسجد الإمام الحسين ومسجد النور بالعباسية ومسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية ومكتبات المجلس الأخرى.

ويهدف الكتاب إلى إبراز أهمية بناء الدولة، وضرورة الحفاظ عليها، وأن ذلك من المقاصد الضرورية العامة التى لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

ويفرق الكتاب بوضوح بين فقه الدولة القائم على البناء وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد.

كما يفرق بين مفهوم المصلحة فى منظور الدولة ومفهومها فى منظور الجماعة، ويحذر من خطورة الكيانات أو السلطات الموازية التى تحاول القفز فوق سلطة الدولة.

ويؤكد الكتاب أن إدارة الدول تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات متراكمة ولا يمكن أن تترك للهواة الذين ينجرفون بها إلى حافة الهاوية، ويبين بوضوح أن فقه الجماعات فقه نفعي مغلق يتسم بالجمود والتحجر وانعدام الرؤية.

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وزاره الاوقاف

كتاب فقه الدوله

الجماعات المتطرفه

مواجهه التطرف

مواجهه التشدد




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