وزيرة التخطيط: 528 مليار جنيه حجم الاستثمارات بمشروع موازنة 2019/2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن حجم الاستثمارات العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020، بلغ 528 مليار جنيه في الخطة الاقتصاية الجديدة مقابل 410 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، وانخفضت معدلات البطالة لأول مرة إلى أقل من 9% حيث تبلغ 8.4%، كما انخفضت معدلات البطالة بين الإناث إلى 19%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى ، رئيس اللجنة، وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمناقشة الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن معدلات الزيادة السكانية تشهد انخفاضا ملحوظا، إلا أن هذه المعدلات لا تزال كبيرة وتسعى الدولة إلى خفضها، قائلة "الدولة تزيد 2.5 مليون نسمة في السنة، يعنى بنزيد دولة كل سنة".

من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الأسبوع الجارى يشهد لقاءات مع 8 وزارات ، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بمعدل وزارتين كل يوم لمناقشة قطاعاتها بالموازنة، وتشمل أول أسبوع وزارات التعليم والصحة والاستثمار والزراعة والبترول والكهرباء، على أن تستكمل باقى الوزارات الأسبوع المقبل.

وأضاف عيسى، أنه لأول مرة فى تاريخ البرلمان المصرى تسلمت لجنة الخطة والموازنة موازنات 30 وزارة وفقا لأسلوب البرامج والأداء، مشيدا بالجهود التى بذلتها تلك الوزارات.