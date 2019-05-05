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وزيرة التخطيط: معدل النمو بلغ 5.5% فى الربع الثانى من العام المالى الحالى

الأحد، 05 مايو 2019 06:37 م
وزيرة التخطيط: معدل النمو بلغ 5.5% فى الربع الثانى من العام المالى الحالى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد
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أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن خطة التنمية للعام المالى 2019/2020 تأتى من مجموعة مرتكزات رئيسية أولها رؤية مصر 2030، والاستحقاقات الدستورية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهو إطار حاكم للخطة، وبرنامج عمل الحكومة وتكليفات القيادة السياسية للحكومة.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك أبعاد ثلاثية لخطة التنمية، وهى أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، لافتة إلى أن معدل النمو الاقتصادى فى الربع الثانى من العام المالى الجارى 2018/2019 بلغت 5.5%، وهو أعلى معدل حققته الدولة فى آخر 10 سنوات، مؤكدة أنه على الرغم من ذلك إلا أن الأهم هو توفير فرص العمل باعتبارها الهدف الأساسى لأى خطة تنمية.

 

وأشارت هالة السعيد، إلى أن الفترة القادمة ستشهد دور كبير للمشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدة على أهمية مُساهمة صافى الصادرات والاستثمار فى معدلات النمو المستحدثة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمناقشة الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.


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