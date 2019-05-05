وزارة التخطيط تطلق برنامج "المسئول الحكومي المحترف" بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قام الدكتورعبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بشأن التعاون في مجال تدريب وتأهيل العاملين بالثغر، حيث وقعا المحافظ والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب "بروتوكول التعاون"، بحضور المهندسة غادة لبيب ، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، و أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ومؤمن عشماوي مدير برنامج "المسئول الحكومي المحترف".

وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه تفعيلا لبروتوكول التعاون سيتم البدء في تنفيذ برنامج "المسئول الحكومي المحترف" والذي اطلقته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب ويستهدف تدريب ٤٠٠ موظفا من العاملين بالإدارات الخدمية بديوان عام المحافظة والأحياء والمديريات. وأكد حرصه علي النهوض بقدرات العاملين بالديوان العام والأحياء والمديريات الخدمية في المجالات المختلفة لتحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية لهم، مشيرا إلي أنه بالفعل تم التعاون مع جامعة الإسكندرية لتدريب قيادات الصف الثاني والثالث بالمحافظة، وذلك لإعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة بما يتوافق مع اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري وفي ضوء رؤية مصر 2030.