video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 07:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزارة التخطيط تطلق برنامج "المسئول الحكومي المحترف" بالإسكندرية

الأحد، 05 مايو 2019 07:08 م
وزارة التخطيط تطلق برنامج "المسئول الحكومي المحترف" بالإسكندرية جانب من توقيع البرتوكول
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

قام  الدكتورعبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بشأن التعاون في مجال تدريب وتأهيل العاملين بالثغر، حيث وقعا المحافظ والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب "بروتوكول التعاون"، بحضور المهندسة غادة لبيب ، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، و أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ومؤمن عشماوي مدير برنامج "المسئول الحكومي المحترف".

وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه تفعيلا لبروتوكول التعاون سيتم البدء في تنفيذ برنامج "المسئول الحكومي المحترف" والذي اطلقته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب ويستهدف تدريب ٤٠٠ موظفا من العاملين بالإدارات الخدمية بديوان عام المحافظة والأحياء والمديريات. وأكد حرصه علي النهوض بقدرات العاملين بالديوان العام والأحياء والمديريات الخدمية في المجالات المختلفة لتحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية لهم، مشيرا إلي أنه بالفعل تم التعاون مع جامعة الإسكندرية لتدريب قيادات الصف الثاني والثالث بالمحافظة، وذلك لإعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة بما يتوافق مع اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري وفي ضوء رؤية مصر 2030.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مكتبة الإسكندرية تهدى جامعة ليفربول عدد من إصدارات إسلامية

اخبار الاسكندرية

محافظة الاسكندرية

تدريب الموظفين

اخبار المحافظات

التخطيط




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة