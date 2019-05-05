وزارة الأوقاف تنظم لقاءً أسبوعيا لقيادات الوزارة مع الجمهور والصحفيين

أطلقت وزارة الأوقاف لقاء تواصل على النحو التالى السبت الأول من كل شهر من الساعة التاسعة حتى الحادية عشرة صباحا لقاء المتحدث الرسمى الإعلاميين بدوان عام الوزارة، والسبت الثانى من العاشرة حتى الثانية عشر لقاء رئيس قطاع المديريات بالعاملين بالوزارة الراغبين فى المقابلة بشأن أى مقترحات أو شكاوى بمسجد النور بالعباسية.

ويأتى السبت الثالث من العاشرة حتى الثانية عشرة لقاء رئيس قطاع مكتب الوزير بأصحاب المقترحات أو الشكاوى من المواطنين بمسجد النور بالعباسية، والسبت الرابع من التاسعة حتى الحادية عشرة لقاء رئيس هيئة الأوقاف ومدير عام الهيئة بالهيئة بالتناوب مع المواطنين الراغبين فى مقابلة أى منهما.

كما أن نظام المقابلة بملء طلب المقابلة على النموذج المرفق على موقع الوزارة فى المكان المخصص لذلك على الموقع، وتم مراجعة طلبه ومدى جديته، بمعرفة الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ويتم نشر من لهم حق حضور المقابلة قبلها بثلاثة أيام على الأقل بناء على جدية الطلبات المقدمة، ويقدم تقرير أسبوعى كتابى عن هذه المقابلات لوزير بمعرفة رئيس قطاع مكتب الوزير.