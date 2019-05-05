هيئة السلع التموينية: الحكومة استعدت لرمضان بتوفير مخزون سلع يكفى 6 أشهر

ناقشت اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد سمير موزانة هيئة السلع التموينية، وقال أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الحكومة استعدت لشهر رمضان الكريم، من خلال توفير مخزون استراتيجى من السع الغذائية يكفى لـ6 أشهر.

وأضاف منصور، أن هذا المخزون لسلع مثل الزيت والأرز والدواجن والفول، تم ضخها بالسوق بأسعار فى متناول المستهلك وهو ما ساعد على ضبط السوق ومنع أى أزمات من الممكن أن تحدث.

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أن الحكومة أستوردت 250 ألف طن أرز من الصين بجودة عالية جدا، بعد إجراء الاختبارات اللأزمة عليه لضمان توافقه مع السوق والمستهلك المصرى، مضيفا: "الأرز الصينى الذى تم استيراده لا يختلف نهائى عن الأرز المحلى، فالحبة عريضة، وحدث بالسوق قبول كبير لها"، مشيرا إلى أن سعره بالسوق 9 جنيها بدون دعم.