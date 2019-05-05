video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة السلع التموينية: الحكومة استعدت لرمضان بتوفير مخزون سلع يكفى 6 أشهر

الأحد، 05 مايو 2019 02:50 م
هيئة السلع التموينية: الحكومة استعدت لرمضان بتوفير مخزون سلع يكفى 6 أشهر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
نور على
إضافة تعليق

ناقشت اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد سمير موزانة هيئة السلع التموينية، وقال أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الحكومة استعدت لشهر رمضان الكريم، من خلال توفير مخزون استراتيجى من السع الغذائية يكفى لـ6 أشهر.

 

وأضاف منصور، أن هذا المخزون لسلع مثل الزيت والأرز والدواجن والفول، تم ضخها بالسوق بأسعار فى متناول المستهلك وهو ما ساعد على ضبط السوق ومنع أى أزمات من الممكن أن تحدث.

 

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أن الحكومة أستوردت 250 ألف طن أرز من الصين بجودة عالية جدا، بعد إجراء الاختبارات اللأزمة عليه لضمان توافقه مع السوق والمستهلك المصرى، مضيفا: "الأرز الصينى الذى تم استيراده لا يختلف نهائى عن الأرز المحلى، فالحبة عريضة، وحدث بالسوق قبول كبير لها"، مشيرا إلى أن سعره بالسوق 9 جنيها بدون دعم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"اقتصادية البرلمان" تناقش غدا موازنات وزارتى التموين وقطاع الأعمال والرقابة المالية

"اقتصادية البرلمان" توافق على ميزانية "حماية المستهلك"

اخر خبر

البرلمان

اللجنه الاقتصادية

رمضان

السلع التموينية




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك أمام النجم الساحلى لحسم التأهل إلى نهائى الكونفدرالية.. الأهلى أمام النجوم فى الدورى.. المصرى يستضيف بيراميدز فى السويس.. والإسماعيلى فى مهمة صعبة أمام الاتحاد السكندرى بكأس مصر

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك أمام النجم الساحلى لحسم التأهل إلى نهائى الكونفدرالية.. الأهلى أمام النجوم فى الدورى.. المصرى يستضيف بيراميدز فى السويس.. والإسماعيلى فى مهمة صعبة أمام الاتحاد السكندرى بكأس مصر

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة