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هواوى تستعد لتحديث هواتفها الشبابية بإطلاق هاتف جديد من سلسلة Y-Series 2019

الأحد، 05 مايو 2019 05:18 م
هواوى تستعد لتحديث هواتفها الشبابية بإطلاق هاتف جديد من سلسلة Y-Series 2019 هاتف هواوى الجديد
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أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن استعدادها لتحديث سلسلة هواتفها الشبابية Y-Series 2019 بإطلاق هاتف جديد كلياً خلال الأيام القليلة القادمة في السوق المصري. بجانب كونها مُصممة خصيصاً لفئة المستخدمين الشباب، فإن سلسلة هواوي Y-Series 2019 لاقت نجاحاً جماهيرياً واسعاً من قبل مختلف فئات المستخدمين خلال الفترة الماضية، نظراً لإمكانياتها المتطورة والقدرات التصويرية التي تمتاز بها هواتف السلسلة.

تحرص هواوي دائماً على امداد مستخدميها بالابتكار في كل فئات الهواتف الذكية التي تصممها، وخصوصاً فئة الهواتف الاقتصادية التي يتطلع اليها المستخدمين الشباب دائماً. والهدف من تطوير هواتف Y-Series الشبابية هو مواكبة الاستخدامات الشبابية التي تتمثل في تلبية احتياجات ومتطلبات هذه الفئة من المستخدمين، بل ايضاً لتلبية تطلعاتهم المستقبلية في هواتفهم الذكية، وهذا يمثل أفضل قيمة شرائية مقابل الإمكانيات والقدرات المتطورة التي يبحث عنها المستخدمين الشباب من تكنولوجيا متقدمة وكاميرا رائعة حتى اصبحت سلسلة Y-Series الرفيق الأمثل للشباب.

 

يأتي هاتف هواوي الجديد ليستكمل مسيرة نجاح هواتف Y-Series في مصر، حيث أطلقت هواوي منذ شهور قليلة هاتفها الشبابي Y7 Prime 2019 في السوق المصري، والذي حقق مبيعات قياسية ببيع أكثر من 25،000 هاتف في أول ثلاثة أيام من إطلاقه بالسوق المصري. يعد Y7 Prime 2019 أول هاتف اقتصادي في الفئة السعرية الأقل من 3000 جنيهاً يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي في نظام الكاميرات الخلفية والأمامية. كما أن الهاتف يدعم مزايا وإمكانيات متطورة لم يشهدها المستخدم إلا في فئة الهواتف العليا، حيث تتمثل هذه المزايا في كل من ميزة ال Notch التي تأتي بشكل Dewdrop، كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و2 ميجا بكسل وتدعم تقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الي بطارية 4000 ميلي أمبير تدوم يومين من الاستخدام.

 

كما قدمت هواوي ايضاً هاتفها Y9 2019 الذي لاقي إقبالاً كبيراً من قبل المستخدمين الشباب، يتميز الهاتف بشاشة عرض كاملة جديدة قياس 6.5 بوصة وتصميم أنيق. يأتي هواوي Y9 2019 بأربع كاميرات، وأحدث نظم المعالجة ‘Kirin 710’ ثمانية الأنوية وسعة تخزين كبيرة. ويعتبر هذا الهاتف الذكي المصمم خصيصاً للمستخدمين الشباب المزيج الأمثل بين الأناقة والتكنولوجيا المتقدمة.

والجدير بالذكر، أن هواوي تضع متطلبات واحتياجات مستخدميها في المقام الأول، حيث تعمل على تقديم هواتف تفوق تطلعات مستخدميها باستمرار، وذلك انطلاقاً من حرصها على التطور المستمر وانتهاج عامل الابتكار في صميم عملها.

Y-Series 2019 (1)
Y-Series 2019 (1)

 

Y-Series 2019 (2)
Y-Series 2019 (2)

 

 


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هواوى

هواتف هواوى

هواوى الجديد

هاتف هواوى الجديد




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