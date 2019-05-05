ننشر أسماء المتوفى والمصابين فى حادث انقلاب أتوبيس طريق إدفو – مرسى علم

أسوان ندى سليم – عبد الله صلاح

ينشر اليوم السابع، أسماء المصابين والمتوفيين فى حادث إنقلاب اتوبيس كان يقل عدد من الأفارقة على طريق ادفو – مرسى علم، صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 36 آخرين.

واستقبلت مستشفى ادفو، المصابين، وهم "حسين عزت عيسى" من محافظة أسيوط، مصاب بجرح قطعى بالرأس، و"اسامة عبد النبى علوان" مصاب بكدمات متفرقة، و"عطالله شوقى يوسف"، و "محمد أبو العلا أحمد"، و"طارق علام محمد"، "محمد جابر عبد الحميد"، "محمد محمود سليمان"، "طاهر مهران عبد الوهاب"، "مصطفى أحمد على"، "أحمد جابر عبد الرحمن"، "أحمد صادق حامد"، "زكريا غرباوى دسوقى"، "جمال محمد حسنين"، "عبد الله محمد عثمان"، "أحمد عمر على إبراهيم"، "محمود محمد حسن"، "زيدان عبد الناصر محمد"، "ممدوح السيد عبد الحميد"، "سعودى طاهر على"، "حسين محمد أحمد"، "نسيم سوحة فاخورى"، "شعبان محمد ناصر"، "عبد الرحمن شعبان محمد"، "كريم صالح سعد"، "خالد كامل إبراهيم"، "اسلام صلاح محمد"، "خميس أبو المجد"، "أحمد إبراهيم السيد"، "فراج محمد عبد الواحد".

وتوفى "محمد أبو الدهب محمد" 30 عاما، سودانى الجنسية، حيث تم نقل الجثة الى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، فيما أصيب بعض المواطنين من دولة السودان، وهم "عبد الرحمن محمد إبراهيم"، و"مصطفى مهاجر على".