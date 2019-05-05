video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ننشر أسماء المتوفى والمصابين فى حادث انقلاب أتوبيس طريق إدفو – مرسى علم

الأحد، 05 مايو 2019 12:13 م
ننشر أسماء المتوفى والمصابين فى حادث انقلاب أتوبيس طريق إدفو – مرسى علم جانب من الحادث
أسوان ندى سليم – عبد الله صلاح
إضافة تعليق
ينشر اليوم السابع، أسماء المصابين والمتوفيين فى حادث إنقلاب اتوبيس كان يقل عدد من الأفارقة على طريق ادفو – مرسى علم، صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 36 آخرين.
 
واستقبلت مستشفى ادفو، المصابين، وهم "حسين عزت عيسى" من محافظة أسيوط، مصاب بجرح قطعى بالرأس، و"اسامة عبد النبى علوان" مصاب بكدمات متفرقة، و"عطالله شوقى يوسف"، و "محمد أبو العلا أحمد"، و"طارق علام محمد"، "محمد جابر عبد الحميد"، "محمد محمود سليمان"، "طاهر مهران عبد الوهاب"، "مصطفى أحمد على"، "أحمد جابر عبد الرحمن"، "أحمد صادق حامد"، "زكريا غرباوى دسوقى"، "جمال محمد حسنين"، "عبد الله محمد عثمان"، "أحمد عمر على إبراهيم"، "محمود محمد حسن"، "زيدان عبد الناصر محمد"، "ممدوح السيد عبد الحميد"، "سعودى طاهر على"، "حسين محمد أحمد"، "نسيم سوحة فاخورى"، "شعبان محمد ناصر"، "عبد الرحمن شعبان محمد"، "كريم صالح سعد"، "خالد كامل إبراهيم"، "اسلام صلاح محمد"، "خميس أبو المجد"، "أحمد إبراهيم السيد"، "فراج محمد عبد الواحد".
 
وتوفى "محمد أبو الدهب محمد" 30 عاما، سودانى الجنسية، حيث تم نقل الجثة الى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، فيما أصيب بعض المواطنين من دولة السودان، وهم "عبد الرحمن محمد إبراهيم"، و"مصطفى مهاجر على".
 
جانب من الحادث (1)
 
جانب من الحادث (2)
 
جانب من الحادث (3)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص وإصابة 36 فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق مرسى علم

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

حادث اتوبيس مرسى علم

حادث تصادم




لا تفوتك
الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك أمام النجم الساحلى لحسم التأهل إلى نهائى الكونفدرالية.. الأهلى أمام النجوم فى الدورى.. المصرى يستضيف بيراميدز فى السويس.. والإسماعيلى فى مهمة صعبة أمام الاتحاد السكندرى بكأس مصر

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك أمام النجم الساحلى لحسم التأهل إلى نهائى الكونفدرالية.. الأهلى أمام النجوم فى الدورى.. المصرى يستضيف بيراميدز فى السويس.. والإسماعيلى فى مهمة صعبة أمام الاتحاد السكندرى بكأس مصر

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

شاهد.. أخر مران للزمالك على ملعب مواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية

شاهد.. أخر مران للزمالك على ملعب مواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة