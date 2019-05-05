ننشر أسماء المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالمؤبد والمشدد بفض اعتصام النهضة

كتب إيهاب المهندس ـ عزوز الديب ــ تصوير أحمد معروف

ينشر "اليوم السابع" أسماء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد والبراءة، فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامح سليمان.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

والمتهمون الـ 52 الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة هم: عصام محمد حبيب، حسين أحمد حسين، عمرو شحاتة عبد القادر، محمد صالح محمد، محمد عبد العزيز هيكل، أحمد البدرى سليمان، أحمد عبد القادر خلف الله، جمال عبد الخالق مرسى، نادى عيد عبد السلام، فاروق خلف حامد، كامل محمد عويس، أحمد ربيع مرسى، محمد سيد القاضى، إبراهيم سعد مبروك، محمود توفيق أحمد، حسن إبراهيم العجوز، أحمد يوسف قرنى، خالد محمد السعيد، عبد الرحمن رجب، ياسر عفيفى، فايز فتحى عويس، جاد الرب على جاد الرب.

وضمت: محمد حنفى محمود، جمال أحمد صاوى، محجوب هلال عبد الشكور، مصطفى عثمان قطب، مصطفى السيد كيلانى، السيد فرج محمد، أشرف محمد عبد الغنى، أحمد محمد المغربى، عادل فراج عبد الصبور، محمود إسماعيل سلامة، خضير شعبان فضل، محمود سرى سليم، عويس فتحى عويس، عبد الناصر فوزى طه، محمد يوسف أحمد، كريم نجيب سعيد، مصطفى جبيلى سعد شافعى، سعيد هشام أحمد، صلاح بهجت مغربى، على حسين رواش، أحمد حسنى فرج محمد جابر شعيش، محمد رمضان هاشم، عمرو حسن جاد، محمد سامى إبراهيم، محمد على أحمد ومحيى طايع، محمود جمال عوض الله، وكريم إبراهيم عبد الجليل.

والمحكوم عليه بالمؤبد المتهم سيد سليمان أحمد محمود بالسجن المؤبد، والمتهم المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات هو أحمد كمال إبراهيم، والمتهمين المحكوم عليهم بالسجن سنة واحدة هما عبد الرحمن حافظ هلال ومحمد مجدي.

والمتهمون الـ 10 الصادر بحقهم حكما بالبراءة هم: عبد الرحمن محمد عبد الحكيم، ناجح فولى هاشم، حسن محمد لمعى، على أحمد أبو العرب، أسامة أشرف صلاح، محمد عبد الرحمن عبد المنعم، نزيه رمضان على، أحمد محمود بيومى، محمد صابر سلامة، محمد محمود حميدة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامح سليمان، قد قضت بالسجن المؤبد لمتهم واحد والمشدد 15 سنة لـ52 متهما والسجن 3 سنوات لمتهم واحد وسنة واحدة لمتهمين فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

كما قضت المحكمة ببراءة 10 متهمين، والزام المتهمين المحكوم عليهم بدفع 2 مليون و95 ألف جنية لحديقة الأورمان، و10 ملايين جنية لمحافظة الجيزة، و25 مليون و788 ألف جنية لكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.