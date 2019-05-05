video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابتا الزراعيين والمعلمين وائتلاف حب الوطن يبحثون تطوير التعليم الفنى

الأحد، 05 مايو 2019 09:58 ص
نقابتا الزراعيين والمعلمين وائتلاف حب الوطن يبحثون تطوير التعليم الفنى اجتماع ائتلاف فى حب مصر
كتبت ــ آية دعبس
إضافة تعليق
قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن ائتلاف حب الوطن برئاسة الدكتور مجدي علام، عقد اجتماعا بحضور خلف زناتي نقيب المعلمين والدكتورة شيرين شوقي عضو هيئة مكتب نقابة المهندسين، لمناقشة آلية تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.
 
 
وشارك في الاجتماع منسق نقابة التطبيقيين وأحمد فرج ممثلا عن زارة التعليم العالي والدكتور هشام كمال ممثل المناطق الصناعية والمهندس هشام بلطيه منسق مراكز التدريب المهني وممثل التعليم الفني بوزارة التعليم والدكتور عصام عامر ممثل وزارة البيئة.
 
 
وأوضح خليفة، في بيان، أنه تم الاتفاق على تنظيم الفعاليات الرئيسية للمبادرة، وتشمل مؤتمر عام لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني ومبادرتين لإنشاء مدارس صناعية حديثة وربطها بكليات التكنولوجيا القريبة من المناطق الصناعية والبدء بالمنطقة الصناعية بمحافظة القاهرة بالقاهرة الجديدة والمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية.
 
 
وأضاف "خليفة"، ان مبادرة الرئيس لتطوير التعليم الفني، تعتمد علي تطوير مدارس التعليم الفني بجانب المناطق الصناعية الرئيسية بمصر، واعتماد مستويات مهارية على المستوى العالمي للمدارس والمعلمين وطلاب التعليم الفني لمجموعة من المدارس المختارة في عدد من المحافظات.
 
 وأشار إلي أن تطوير التعليم الفني  يتم من خلال تدريب الطلاب ربطهم بسوق العمل، وذلك بداية لنقل التجربة الألمانية لتحقيق النهضة والتنمية، وكذلك إنشاء كليات تكنولوجية في مصر تستوعب طلاب المدارس الفنية كل في مجال تخصصه.
 
 
وأوضح نقيب الزراعيين، أنه وفقا للمبادرة سيتم تحديد مناطق التنفيذ بمدارس مختارة سيتم اختيار الطلاب بها والمعلمين والإداريين بشكل تنافسي في 16 منطقة صناعية تضم محافظات من الوجه قبلي، ومحافظات من الوجه البحري من خلال تطوير برامج التعليم في هذه المدارس بما في ذلك تطوير المناهج التدريبية القياسية، وأنشطة التعلم العملية، والمعايير العامة للبرنامج ومواد الاختبار.
 
 
وشدد "خليفة"، علي أنه سيتم وفقا لمبادرة الرئيس تجهيز المدارس المختارة بالمناطق الصناعية المحددة، وربطها بمراكز التدريب المحيطة بحلول أوتوماتيكية متكاملة وحديثة، وتوفير معدات تدريب رقمية من الجيل الرابع للثورة الصناعية Industry 4.0، ودعم اختيار المدربين الذين يتمتعون بالكفاءة، وتدريب المدرسين، وتحسين جودة التدريس وتقديم التدريب بما في ذلك تدريب المعلمين، وإدخال طرق ومفاهيم تعليمية جديدة لتعليم الطلاب، وأساليب دمج التعلم النظري والعملي، ووضع المعايير المهنية، وشهادات المعلمين والطلاب.
 
IMG-20190505-WA0004
 

IMG-20190505-WA0005
 
 

IMG-20190505-WA0006
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

احتفالية "فى حب مصر".. جامعة القاهرة تكرم ثلاثى مسرح مصر.. فيديو

نقيب الزراعيين

نقابة الزراعيين

التعليم الفنى




لا تفوتك
شاهد.. أخر مران للزمالك على ملعب مواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية

شاهد.. أخر مران للزمالك على ملعب مواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية

محمد صلاح يخلع قلوب عشاقه فى فوز ليفربول على نيوكاسل.. "مو" يخرج باكيا بعد إصابة خطيرة بالرأس.. كلوب يطمئن الجماهير على الفرعون.. صاروخ الشرق يسجل هدفه الـ100 بدوريات أوروبا.. والريدز يستعيد الصدارة..فيديو وصور

محمد صلاح يخلع قلوب عشاقه فى فوز ليفربول على نيوكاسل.. "مو" يخرج باكيا بعد إصابة خطيرة بالرأس.. كلوب يطمئن الجماهير على الفرعون.. صاروخ الشرق يسجل هدفه الـ100 بدوريات أوروبا.. والريدز يستعيد الصدارة..فيديو وصور

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة