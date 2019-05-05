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نقابة الأسنان تضاعف معاش حالات العجز لأعضائها من 700 إلى 1400 جنيه شهريا

الأحد، 05 مايو 2019 03:00 ص
نقابة الأسنان تضاعف معاش حالات العجز لأعضائها من 700 إلى 1400 جنيه شهريا الدكتور محمد علاء عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محمد علاء، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، المتحدث باسم النقابة، إنه وفق قرارات الجمعية العمومية التى عقدت يوم الجمعة الماضى، فقد تم تعديل لائحة صندوق التكافل وتنمية الموارد، المقدمة من الدكتور محمد بدوى أمين عام النقابة ومقرر لجنة التكافل، والتى تضمنت مضاعفة الحد الأقصى لإعانة التكافل من 30 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، ومضاعفة معاش العجز من 700 إلى 1400 جنيه شهريا.

 

وأضاف علاء أنه تم ضم التبرعات وفائض مخصصات الأنشطة وأرباح تمثيل النقابة بالشركات لمضاعفة موارد صندوق التكافل 200٪‏، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم عمل حملة وحوار مجتمعى حول أهمية التأمين الإجبارى لأخطاء المهنة، وأخطارها، وحالات العجز الكلى، أو الجزئى، لافتا إلى أنه سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية المقبلة.

 

وكانت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان وافقت على تفعيل قرار الجمعية العمومية العادية لعام 2016، والخاص بفرض غرامة على أعضاء مجالس النقابات الفرعية والنقابة العامة، بقيمة 100 جنيه، وذلك على المتغيبين عن المشاركة بفعاليات الجمعيات العمومية.


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