نجاح وفد طلابى روسى فى اختبارات اللغة العربية بجامعة أسيوط ــ صور

أسيوط ـ محمود عجمي

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن نجاح الوفد الطلابي الروسي فى اجتياز اختبارات تعلم اللغة العربية بعد قضائهم فترة دراسية بالجامعة امتدت على مدار شهرين، وذلك لتعلم اللغة العربية ودراسة الحضارة المصرية وتاريخ العصر الإسلامى .

يأتى ذلك فى إطار التعاون العلمى والثقافى القائم بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الروسية والذى بموجبه يجرى تنفيذ برنامج دورى لتبادل الوفود الطلابية بين جامعة أسيوط وشركائها من الجامعات الروسية يرجع تاريخه إلى أكثر من 23 عاماً، وهو أحد النقاط المضيئة فى مجال نشاط جامعة أسيوط الدولى والذى تنفرد به على مستوى الجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة أسيوط بوفد طلابي من جامعة داغستان لتسليمهم شهادات اجتيازهم الفترة الدراسية التى قضوها فى ضيافة الجامعة، والذى يضم 8 طلاب وطالبات إلى جانب مشرف الوفد ومدرسة لتقديم دورات تعليم اللغة الروسية للراغبين من داخل الجامعة وخارجها .

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، على حرص إدارة الجامعة على توطيد أواصر التعاون العلمي والبحثي مع مختلف الجامعات الروسية مع فتح مجالات جديدة للتعاون وزيادة الأطراف الشريكة من الجانب الروسى، وهو ما سيشهد تطوراً ملحوظاً فى الفترة المقبلة .

وأشارت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أهمية الانفتاح الفكري والثقافي مع مختلف الحضارات العربية والأجنبية لما له من دور هام فى ثقل شخصية المنتسبين للجامعة من طلاب وباحثين، إلى جانب التعريف بتاريخ مصر العظيم وحضارتها العريقة لمختلف شعوب العالم.

وأوضح الدكتور حسن عبد الحميد منسق علاقات جامعة أسيوط مع الجامعات الروسية ومدير مركز تعليم اللغة الروسية إلى أن الوفد قضى فترة دراسية امتدت لمدة شهرين متواصلين تخلله برنامجاً ثقافياً وسياحياً لزيارة أهم المعالم الدينية والسياحية فى محافظة أسيوط وعدداً من محافظات الجمهورية، كما قدمت مدرسة اللغة الروسية دورة لتعليم اللغة الروسية والتى استفاد منها نحو 78 مشتركاً من داخل الجامعة وخارجها وتضمنوا 15 مشتركاً من الملتحقين بالمستوى الثانى من دورات تعلم اللغة الروسية ، معلنا أنه تم اختيار 11 طالباً من جامعة أسيوط من دارسي اللغة الروسية بالمركز وذلك للسفر فى رحلة إلى روسيا خلال فترة الصيف القادم.