نانسى بيلوسى: ترامب قد لا يتخلى عن السلطة لو خسر بفارق ضئيل

كتبت ريم عبد الحميد

قالت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى ، إنها لا تعتقد أن الرئيس دونالد ترامب ، يمكن الإطاحة به من خلال العزل، وأن الطريقة الوحيدة لفعل ذلك هى هزيمته فى انتخابات 2020 بفارق كبير لا يستطيع معه أن يتحدى شرعية فوز الديمقراطيين، وهو ما تشعر بالقلق تجاهه، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت بيلوسى، إنه فى انتخابات 2018 كانت ترى أنه لو فاز الديمقراطيين بفارق أربعة مقاعد فقط وبفارق ألف صوت لكل منها، فإن ترامب لن يحترم الانتخابات.

وفى الأسابيع الأخيرة، قالت بيلوسى لمساعديها إنها لا تثق فى أن الرئيس سيحترم النتائج الخاصة بأى انتخابات بعيدة عن الهزيمة الساحقة، وهذا الاعتقاد المستند إلى مزاعم ترامب المتكررة بوجود تزوير للناخبين من قبل الديمقراطيين، هى أحد الأسباب التى تقول إنها ضرورية لعدم تحقيق هدف ترامب، لاسيما من خلال المضى فى إجراءات العزل.