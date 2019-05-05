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فى إطار جولته الحالية بمنطقة القرن الأفريقى:

نائب وزير الخارجية يلتقى الرئيس الصومالى فى مستهل زيارته لمقديشيو

الأحد، 05 مايو 2019 02:33 م
نائب وزير الخارجية يلتقى الرئيس الصومالى فى مستهل زيارته لمقديشيو نائب وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة
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في إطار جولته الحالية بمنطقة القرن الأفريقي، التقى السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، الرئيس الصومالي محمد فرماجو، وذلك فى مستهل زيارته الحالية إلى العاصمة الصومالية مقديشيو على رأس وفد مصرى ضم السفير كريم شريف نائب مساعد وزير الخارجية للقرن الأفريقى، والسفير محمد نصر سفير مصر لدى الصومال.

 

وأعرب الرئيس الصومالي خلال اللقاء عن سعادته بالزخم المتزايد في العلاقات الثنائية بين البلدين، وبالإلتزام المصرى الواضح بدعم وتطوير تلك العلاقات، مؤكداً على أهمية العلاقات التاريخية التى تجمع بين الشعبين الشقيقين المصرى والصومالى.

 

وتأتي زيارة نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى الصومال الشقيق فى إطار جولته الحالية بمنطقة القرن الأفريقى، والتي تشمل كل من كينيا والصومال وإقليم أرض الصومال، حيث تحرص مصر على متابعة تطورات الأوضاع فى منطقتي شرق أفريقيا والقرن الأفريقى خاصة على ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى، فضلا عن تعزيز التعاون على المستوى الثنائى فى كافة المجالات.

 

 


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