مياه القليوبية: شراء أجهزة جديدة لقراءة العدادات لمنع التلاعب

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قيام الشركة ممثلة في القطاع التجاري بشراء أجهزة "هاند هيلد" الخاصة بقراءات العدادات على الطبيعة بمسافة لا تتعدى مترين، مشيرا إلي أن الجهاز مزود بـ GBS، ومزود بخاصية التتبع، وذلك لضمان القراءات الفعلية الموجودة بالعداد ودون تدخل من القارئ للعدادات.

وأضاف "مجاهد" في تصريحات صحفية أنه سيتم تعميم المبادرة عاي جميع أفرع الشركة المنتشرة بجميع مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار سياسة الشركة لمواجهة وحل أزمة قراءة العدادات التي يشتكي منها المواطنين وحفاظا علي حقوق المواطنين وحقوق الشركة.

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن الشركة رفعت درجات الاستعداد للدرجة القصوي استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال خطة متكاملة للانتشار السريع بجميع المدن والأحياء، وتنشيط منظومة الرد علي الشكاوي خلال الشهر الكريم.