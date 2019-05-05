"مولر" يمثل أمام الكونجرس لإدلاء بشهادته بشأن تقريره عن الانتخابات الأمريكية

واشنطن /أ ش أ/

توصل المحقق الأمريكى الخاص روبرت مولر إلى اتفاق مبدئى بالإدلاء بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب بالكونجرس، يوم 15 مايو الجارى، حول التقرير الذى أعده بشأن مدى تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية وعرقلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للعدالة.

وأعرب النائب الديمقراطى ديفيد سيسيلين عضو اللجنة القضائية ـ فى تصريح له اليوم الأحد ـ عن أمله فى أن يمثل مولر أمام اللجنة فى ذلك الموعد، حيث لا توجد ضمانات حتى الآن، مؤكدا أنه من حق الشعب الأمريكى أن يستمع له مباشرة.

وقال سيسيلين إن البيت الأبيض لم يذكر حتى الآن أن الإدارة الأمريكية ستتدخل فى مساعى مثول مولر للشهادة.

وتأتى محاولات الديمقراطيين فى الكونجرس لسماع شهادة مولر بعد الانتقادات الحادة التى تعرض لها النائب العام ويليام بار بسبب ما وصف بـ "تشويه أجزاء فى تقرير مولر" إضافة إلى الكشف عن وثيقة فى الأسبوع الماضى تفيد بأن "بار ضلل الكونجرس".