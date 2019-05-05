موجز6 مساء.. الإفراج عن 89 غارما ضمن مبادرة الرئيس "سجون بلا غارمين"

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: قال اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن وزير الداخلية وجه بإقامة احتفالية على مشارف رمضان للإفطار مع ذويهم. وأكد الغمرى، على أنه تم الافراج عن 89 من الغارمين والغارمات بينهم 13 سنة، وسيتم الافراج عن عدد آخر فى المناسبات الدينية والوطنية، مطالبا الغارمين بعدم توقيع إيصالات أمانة على أنفسهم.

"السجون": تم الإفراج عن 89 غارما ضمن مبادرة الرئيس "سجون بلا غارمين"

قال اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن وزير الداخلية وجه بإقامة احتفالية على مشارف رمضان للإفطار مع ذويهم. وأكد الغمرى، على أنه تم الافراج عن 89 من الغارمين والغارمات بينهم 13 سنة، وسيتم الافراج عن عدد آخر فى المناسبات الدينية والوطنية، مطالبا الغارمين بعدم توقيع إيصالات أمانة على أنفسهم.

الرئيس السيسى يتفقد مشروع أنفاق "تحيا مصر"

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروع أنفاق تحيا مصر، بمدينة الإسماعيلية الجديدة، بعد إزاحة الستار عن المشروع إيذانًا بافتتاحه، حيث حرص الرئيس السيسي على التقاط صورة تذكارية مع العاملين بمشروع الأنفاق.

ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لـ12 وإصابة 105 آخرين

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها من مراسليها يفيد بارتفاع الشهداء الفلسطينيين من جراء الغارات الإسرائيلية اليوم إلى 12 واصابة 105.

الأوبزرفر: 104 نواب بريطانيين يطالبون باستفتاء "القول الفصل" على بريكست

قالت صحيفة "الأوبزرفر" إن الجهود الأخيرة التى بذلتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى وزعيم المعارضة، جيريمى كوربين للتوصل إلى حل وسط بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى باءت بالفشل، حيث يواجه قادة الحزبين ثورات متزايدة من نوابهم ونشطائهم.

الإفراج 89 من الغارمين ضمن مبادرة الرئيس السيسى

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة شهر رمضان الكريم ومبادرته "سجون بلا غارمين"؛ تم اليوم الإفراج عن مجموعة من الغارمين شملت كافة الغارمات بالسجون المصرية وعددهم 89.

الإفراج 89 من الغارمين ضمن مبادرة الرئيس السيسى

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة شهر رمضان الكريم ومبادرته "سجون بلا غارمين"؛ تم اليوم الإفراج عن مجموعة من الغارمين شملت كافة الغارمات بالسجون المصرية وعددهم 89.

فيديو.. نص كلمة السيسى خلال افتتاح عددا من المشروعات التنموية بالإسماعيلية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، عددا من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، والتى تربط بين سيناء وإقليم قناة السويس، والدلتا.

صندوق تحيا مصر: سداد ديون دفعة جديدة من الغارمين والغارمات بمناسبة رمضان

أعلن صندوق تحيا مصر، اليوم الأحد، سداد ديون 89 غارما وغارمة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم، وذلك خلال احتفالية نظمها قطاع السجون بوزارة الداخلية .

هيئة السلع التموينية: الحكومة استعدت لرمضان بتوفير مخزون سلع يكفى 6 أشهر

ناقشت اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد سمير موزانة هيئة السلع التموينية، وقال أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الحكومة استعدت لشهر رمضان الكريم، من خلال توفير مخزون استراتيجى من السع الغذائية يكفى لـ6 أشهر.

المؤبد لمتهم والمشدد 15سنة لـ52 آخرين فى إعادة محاكمتهم بفض اعتصام النهضة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامح سليمان، بالسجن المؤبد لمتهم واحد والمشدد 15 سنة لـ52 متهما والسجن 3 سنوات لمتهم واحد وسنة واحدة لمتهمين فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

صور.. الغارمات يهتفن من داخل طرة "تحيا مصر.. يحيا السيسى" بعد الإفراج عنهن

هتف الغارمون والغارمات باسم الرئيس السيسى مرددين "تحيا مصر.. تحيا السيسى" بعد قرار الإفراج عنهم قبل شهر رمضان ضمن مبادرة الرئيس السيسى "سجون بلا غارمين أو غارمات" خلال احتفالية وزارة الداخلية المقامة بسجون طرة.