موجز1.. السيسى: لو المظاهرات تبنى مصر أنا هنزل بالمصريين الشارع ليل ونهار

نشر اليوم السابع خلال الساعات اتلقليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها افتتاح الرئيس السيسى عددا من المشروعات الهامة والقومية الكبرى بوسط سيناء والإسماعيلية، حيث شدد الرئيس السيسى، على أن البلاد تبنى بالعمل والإخلاص والاستقرار والسلام والجهد والعرق، مضيفًا:" واحنا بنعمله وبندفع دم فى مواجهة الإرهاب".

وقال الرئيس السيسى فى كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية: " لو كانت المظاهرات تبنى مصر أنا هنزل بالمصريين فى الشارع ليل ونهار علشان نبنى مصر".









شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن البلاد تبنى بالعمل والإخلاص والاستقرار والسلام والجهد والعرق، مضيفًا:" واحنا بنعمله وبندفع دم فى مواجهة الإرهاب".

وقال الرئيس السيسي فى كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية: " لو كانت المظاهرات تبنى مصر أنا هنزل بالمصريين فى الشارع ليل ونهار علشان نبنى مصر".









قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجيش والشرطة وعدد من القطاعات الأخرى والمدنيين يقدمون أرواحهم فى سبيل الوطن، ورفعته، متابعا: "ده ذنبهم إيه؟ ذنبهم علشان مصر تعيش وأهلها يعيشوا، عشرات الملايين من الشباب والفتيات مستقبلهم مرهون بالعمل اللى احنا بنعمله ولأولادنا وأحفادنا مرهون بالاستقرار والبناء وبنحاول نسابق الزمن علشان نحققه".









على أنغام الأغانى الوطنية، دخل عدد من الغارمين فى وصلات رقص ابتهاجاً بالإفراج عنهم قبل بدء شهر رمضان، وذلك لتناول إفطار اليوم الأول مع ذويهم، فيما أطلقت بعض السيدات الزغاريد.









أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، دعمها للجهود التى تبذلها مصر والأمم المتحدة، لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد قطاع غزة، محذرة من تبعات التصعيد، مطالبة بوقفه فورا واحترام القانون الدولى الإنسانى.









أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تكلفة المشروعات القومية فى إقليم قناة السويس فى 5 محافظات هم "بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، بلغت 800 مليار جنيه.









أعلنت سلطات الطيران المدنى، أن مطار البالون الطائر بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، شهد تحليق 20 رحلة بالون طائر أقلت علي متنها 400 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات، وشهدت الرحلات إقبالا مميزا من الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العالم بجانب المصريين.









سقطت سيارة من أعلى كوبرى ناهيا داخل وحدة مرور العجوزة، ما اسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج.









يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد فى حين يبدأ الانخفاض التدريجى على غرب البلاد ليكون الطقس لطيف على السواحل الغربية نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء .









قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التنمية فى سيناء وإقليم قناة السويس أصبحت واقعا ملموسا وحقيقيا، مضيفًا: ""مبقتش حلم ولا أغنية بنقولها كل ما يجى احتفال 25 إبريل".









أصيب شخص بعدما اصطدمت سيارته برصيف محور 26 يوليو، مما أدى إلى توقف حركة المرور اتجاه أكتوبر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى.