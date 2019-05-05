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موانئ البحر الاحمر: تدوال 48 الف طن فوسفات و399 شاحنة بضائع و235 سيارة

الأحد، 05 مايو 2019 11:07 ص
موانئ البحر الاحمر: تدوال 48 الف طن فوسفات و399 شاحنة بضائع و235 سيارة ميناء سفاجا
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة (25) سفينة، وتم تداول 48 ألف طن فوسفات، و(399) شاحنة بضائع، و(235) سيارة، حيث شملت حركة الواردات(217) شاحنة و(223) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 48 الف طن فوسفات و(182) شاحنة بضائع و(12) سيارة .

 

حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم، مغادرة ثلاث سفن، وهى القاهرة، الحرية، Arosa، بينما استقبل الميناء بالامس اربع سفن، وهى القاهرة، الحرية، امانة، النوى اكسبريس .

 

كما يشهد ميناء نويبع، استقبال السفينتين سينا وبرنسيسة، وتغادر السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالامس، وصول وسفر السفينتين برنسيسة وسينا، بينما تغادر ميناء بورتوفيق السفينة Egyptian Dignety، وتغادر ميناء بورتوفيق العبارة الرياض .

 
 

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