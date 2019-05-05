video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

منظمة خريجى الأزهر: علماء الأمة مطالبون برفع رايات النقاء والسلام فى مواجهة الظلام

الأحد، 05 مايو 2019 01:42 م
منظمة خريجى الأزهر: علماء الأمة مطالبون برفع رايات النقاء والسلام فى مواجهة الظلام حفل ختام دورتى تأهيل أئمة ليبيا ونيجيريا
كتب لؤى على
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء، أن من ينظر إلى خريطة العالم الآن وفى هذه الظروف، يرى أنها خريطة بائسة، فالدماء تتناثر وكأنها عنوان وداء يغلظ، مشيراً إلى أن من فى قلبه حب للإسلام لابد أن يشعر بالأسى لهذا المنظر.

جاء ذلك خلال حفل ختام دورتى ليبيا ونيجيريا اللتين أقامتهما المنظمة خلال الفترة الماضية بمقرها بالقاهرة لتأهيل عدد من الأئمة والوعاظ، وذلك لتحقيق أهدافها فى نشر وترسيخ المنهج الأزهرى الوسطى المعتدل، وتأهيل أئمة العالم الإسلامى لمواجهة الأفكار المتطرفة، وقد حاضر بالدورة مجموعة من كبار علماء وأساتذة الأزهر الشريف.

وأضاف القوصى أنه على علماء وأئمة اليوم أن يرفعوا الرايات الخضراء التى تدل على النماء والرايات البيضاء التى تدل على النقاء والسلام ،فى مواجهة الرايات السوداء التى يرفعها المتطرفون ومروجو الفتنة والخراب والقتل والدمار.

وقال سفير نيجيريا بالقاهرة عبد القادر دانداتى، إن الأزهر الشريف يعتبر قبلة المسلمين فى كل المجالات العلمية والحياتية، مثمنًا دور هذا الصرح العظيم الذى عاش أكثر من ألف سنة يدافع عن الإسلام والمسلمين ومازال مستمرًا فى رسالته دون توقف وكذلك تعليمه لمناهج الدين الوسطى المعتدل للطلبة الوافدين حتى يعودوا إلى بلادهم لنشر الفكر المعتدل.

كما أوصى أسامة يس، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة المتدربين بنشر منهج الإسلام الوسطى الحنيف الذى يدعو إلى دحض أفكار المتطرفين, ونقل ماتلقوه خلال الدورة، ونشر رسالة الأزهر الشريف عقب العودة إلى بلادهم.

وأوضح أكرم الجرارى رئيس فرع المنظمة بليبيا ،أن هذه الدورات تأتى فى ظل تصاعد وتيرة العنف وانتشار الأفكار الظلامية ،مؤكداً على ضرورة نشر المنهج الوسطى فى ربوع ليبيا ورصد وتفنيد ما تنشره الجماعات الارهابية من أفكار متطرفة .

تضمنت تلك الدورات عدة محاضرات فى "العلوم الإسلامية" شاملة تفنيد الافكار المتطرفة وترسيخ الوسطية، تطوير المهارات الشخصية، وكيفية استخدام الحاسب الآلى فى رصد أفكار الجماعات المتطرفة وتفنيدها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الأزهر تناقش رسالة دكتوراة اليوم عن الإعجاز الصوتى للشيخ الحصرى

جامعة الأزهر تكرم أبو السرور ومخيمر الفائزين بجائزتى النيل والتفوق الأحد

جامعة الازهر

الازهر الشريف المنظمة العالمية لخريجى الازهر

ليبيا

الارهاب

هيئة كبار العلماء




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك أمام النجم الساحلى لحسم التأهل إلى نهائى الكونفدرالية.. الأهلى أمام النجوم فى الدورى.. المصرى يستضيف بيراميدز فى السويس.. والإسماعيلى فى مهمة صعبة أمام الاتحاد السكندرى بكأس مصر

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك أمام النجم الساحلى لحسم التأهل إلى نهائى الكونفدرالية.. الأهلى أمام النجوم فى الدورى.. المصرى يستضيف بيراميدز فى السويس.. والإسماعيلى فى مهمة صعبة أمام الاتحاد السكندرى بكأس مصر

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة