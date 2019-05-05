مكتبة الإسكندرية تهدى جامعة ليفربول عدد من إصدارات إسلامية

الاسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، أهمية نشر الفكر الإسلامى المستنير، ومواجهة التطرف والإرهاب الذي يسيء إلى الإسلام، وتشجيع حوار الثقافات المبنى على المعرفة والاحترام المتبادل، والمساهمة فى بناء الحضارة الإنسانية، ولفت إلى الاهتمام الذى توليه المكتبة إلى نشر الأعمال الفكرية المهمة التى تعزز الوسطية والعقلانية.

جاء ذلك، أثناء الحفل الذى أقيم فى لندن لتسليم جامعة ليفربول هوب، أهداء مكتبة الإسكندرية لها، المتمثل فى عدد من الإصدارات المهمة فى مجال الفكر الاسلامى.

ومن جانبه، أكد الدكتور يزيد سعيد أستاذ الدراسات الإسلامية، وممثل رئيس جامعة ليفربول هوب الذى تعذر وجوده لسفره خارج بريطانيا، أن الجامعة تعتبر هذا الاهداء خطوة مهمة على طريق التعاون مع مكتبة الاسكندرية، مشيرا إلى أن الدراسات الإسلامية لا تجد مساحة من الاهتمام فى العديد من الجامعات خاصة شمال بريطانيا.

يذكر أن، الدكتور مصطفى الفقى، قد القى محاضرة بجامعة ليفربول هوب فى مارس من العام الماضى بدعوة من رئيس الجامعة البروفيسور جيرارد بيلى، الذى أعرب وعدد من كبار الأساتذة عن مساعى الجامعة لأنشاء قسم خاص فى مكتبة الجامعة للدراسات الاسلامية، وقد وعد الفقى بمساهمة مكتبة الإسكندرية فى ذلك، وهو ما تحقق فى هذا الأهداء.