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مقتل 7 مسلحين من طالبان وتدمير أسلحة ومواد مخدرة جنوب أفغانستان

الأحد، 05 مايو 2019 10:14 ص
مقتل 7 مسلحين من طالبان وتدمير أسلحة ومواد مخدرة جنوب أفغانستان الجيش الأفغانى ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)
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قتل ما لا يقل عن 7 من مقاتلى طالبان فى إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، فيما نجحت قوات الأمن فى تدمير بعض المواد المخدرة والأسلحة خلال اشتباك مع مسلحين.

وقال مصدر عسكرى رفض ذكر اسمه، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأحد، "إن 7 من مقاتلى طالبان قتلوا خلال غارة شنتها قوات الأمن الخاصة الأفغانية فى منطقتى جارم سير ونهر السراج بإقليم هلمند أمس الأول".

وأضاف أنه خلال هذه العملية، تلقت قوات الأمن نيران الأسلحة الصغيرة من عدة مسلحين، مما أجبرها على الرد بنيران الرشاشات الثقيلة، وأسفر عن مقتل 7 من مقاتلى طالبان وتدمير أسلحتهم فى منطقة نهر السراج.

فى غضون ذلك، ذكرت وزارة الدفاع، فى بيان، أن الجيش الوطنى الأفغانى نفذ الليلة الماضية عملية فى منطقة جارم سير بإقليم هلمند، فيها قُتل أحد قادة جماعة طالبان يدعى الزرقاوى مع رفاقه من المسلحين.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، بمن فيهم حركة طالبان على العملية حتى الآن.

 


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