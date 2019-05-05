مقتل 5 أشخاص فى هجوم انتحارى استهدف مقرا للشرطة الأفغانية

كابول أ ش أ

أعلن مسئول أفغانى، مقتل 5 أشخاص على الأقل فى الهجوم الانتحارى، الذى استهدف مقرا للشرطة فى إقليم باغلان بشمال أفغانستان.

ونقلت شبكة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الأحد، عن نائب رئيس مديرية الصحة العامة بالإقليم عبد العليم غفاري، قوله "إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين فى الهجوم".

وأوضح مسئولون أفغان ،أن الهجوم وقع بعدما قام انتحارى بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من مقر الشرطة، فيما فتح عدد من المسلحين النار على قوات الأمن الأفغانية، ما أسفر عن سقوط ضحايا.