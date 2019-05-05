video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 06:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 5 أشخاص فى هجوم انتحارى استهدف مقرا للشرطة الأفغانية

الأحد، 05 مايو 2019 06:37 م
مقتل 5 أشخاص فى هجوم انتحارى استهدف مقرا للشرطة الأفغانية عناصر من الشرطة الافغانية
كابول أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن مسئول أفغانى، مقتل 5 أشخاص على الأقل فى الهجوم الانتحارى، الذى استهدف مقرا للشرطة فى إقليم باغلان بشمال أفغانستان.

ونقلت شبكة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الأحد، عن نائب رئيس مديرية الصحة العامة بالإقليم عبد العليم غفاري، قوله "إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين فى الهجوم".

وأوضح مسئولون أفغان ،أن الهجوم وقع بعدما قام انتحارى بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من مقر الشرطة، فيما فتح عدد من المسلحين النار على قوات الأمن الأفغانية، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الأفغانية تحبط انفجارا فى العاصمة كابول

الشرطة الافغانية: انفجار قرب وزارة الاتصالات فى العاصمة كابول

مقتل 17 من عناصر الشرطة الأفغانية فى هجمات لطالبان

هجوم انتحارى

مقر الشرطة الأفغانية

الشرطة الأفغانية

أفغانستان

العنف فى أفغانستان

الارهاب فى افغانستان




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة