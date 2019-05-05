مقتل 17 مُسلحًا من داعش وطالبان فى غارات جوية منفصلة جنوب وشرق أفغانستان

كابول /أ ش أ/

لقى 17 مُسلحًا من حركة طالبان وتنظيم داعش مصرعهم فى عدد من الغارات الجوية، تم تنفيذها فى إقليم أوروزجان ونانجرهار جنوب وشرق أفغانستان.

وذكرت مصادر عسكرية، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، أن 12 من مُسلحى طالبان قُتلوا فى إقليم أوروزجان الجنوبي، فى حين قُتل 5 من مُسلحى داعش فى إقليم نانجرهار الشرقى، ولم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتى من بينها طالبان على تلك الأنباء حتى الآن.

ويُعتبر إقليم نانجرهار وأوروزجان من أكثر الأقاليم التى تنشط بها حركة طالبان وتنظيم داعش فى أفغانستان، خلال تنفيذ هجماتهم الإرهابية ضد المؤسسات الأمنية والحكومية فى البلاد.