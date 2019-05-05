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مقتل طالب على يد صديقه بسبب المزاح فى المنوفية

الأحد، 05 مايو 2019 08:35 ص
مقتل طالب على يد صديقه بسبب المزاح فى المنوفية مصرع طالب - ارشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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لقى طالب بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه، وذلك إثر اصابته بطعنات نافذة نتيجة مشاجرة مع صديقة بسبب المزاح، وتم نقله إلى المستشفى، تحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقى  مركز شرطة أشمون، بلاغا بوصول فتحي .ر.ش  18 عاما طالب إلى مستشفى أشمون العام مصابًا بجرح طعنى نافذ أسفل الصدر وأعلى البطن، وتوفى عقب وصوله المستشفى.

بالانتقال الفورى والفحص، اتهم جد المجنى عليه محمد.م، 18 عاما طالب، بالتعدى على حفيده بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

وتمكنت وحدة مباحث أشمون برئاسة المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستخدما قطعة من الزجاج إثر مشادة كلامية مع المتوفى بسبب المزاح.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 18558 جنح أشمون لسنة 2019، والعرض على النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابستها.

 

 

 

 


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