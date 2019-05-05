"مفيش حاجة تقدر عليه".. طالب يوثق الآثار المدمرة لإعصار فانى فى الهند.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم

أظهر مقطع فيديو نشره طالب في إقامة جامعية تابعة لمعهد بوبانسوار بالهند، مشاهد مروعة سببتها رياح إعصار فانى، أقوى إعصار يضرب البلد منذ 20 عاما، وقال الطالب أمان براتاب سينج الذى نشر الفيديو إن حوالى 400 طالب انتقلوا إلى غرفة الطعام فى الطابق الأرضى بحثًا عن الأمان.



آثار مدمرة لإعصار فانى فى الهند

وكشف الفيديو عن الأضرار التى يسببها الإعصار، حيث إن الأبواب والنوافذ ليس لها أى مقاومة أمام شدته، وتتعرض على الفور إلى الخلع والتكسير من شدة قوة الإعصار، فضلا عن أن أى شئ أمامه يكون قادرا على التحرك، وفيما يظهر بعض الشباب الذين يحولون الابتعاد قليلا عن أى ضرر قد يلحق بهم.

واجتاح إعصار فانى المناطق الساحلية من شرق الهند الجمعة الماضة فاقتلع الأشجار وخطوط الكهرباء وألحق أضرارا "هائلة"، وذلك وفق وفق ما ذكرته وكالات الأنباء.

ولقى 9 أشخاص مصرعهم، أمس السبت بسبب إعصار فانى الذى ضرب شمال شرق بنجلاديش، وتسبب بتجاوز سرعة الرياح 200 كم، فى الساعة، ذكرت قناة "فرانس 24" أن واحد من بين القتلى التسعة سقط فى منطقة بارجونا على الساحل، فى حين أدت صاعقة إلى مقتل خمسة فى منطقة كيشوريغانج الشمالية.

من جانبهم، قال مسؤولون ببنجلاديش "إن أكثر من 1,6 مليون شخص قصدوا الملاجئ. بالإضافة إلى ذلك غمرت المياه 36 قرية ساحلية بعد تحطم السدود"، مؤكدة تدمير نحو ألفى منزل على الأقل.

جدير بالذكر أن حصيلة ضحايا إعصار "فاني" بولاية "أوديشا" شرقى الهند ارتفعت اليوم إلى 12 قتيلا، وتم إجلاء أكثر من مليون شخص إلى 4000 مركز إغاثة.

وبذلك يكون إجمالى عدد الضحايا من جراء الإعصار فانى فى الهند وبنجلاديش وصل إلى 21 قتيلا بالإضافة إلى عشرات المصابين، فضلا عن إجراء أكثر من مليونى ونصف مواطن فى الدولتين بسبب الأضرار البالغة الناتجة عن هذا الإعصار المدمر، الذى بدأ بالهند ثم انتقل إلى بنجلاديش مخالفا ورائه الكثير من الدمار.