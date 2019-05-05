مصطفى مدبولى: تنفيذ 751مشروعا من منتصف 2014 حتى مارس2019 ب360 مليار جنيه

كتب سمير حسنى – إبراهيم حسان

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التركيز على تطوير وربط شمال ووسط سيناء بالدلتا، وإنشاء مشروعات ضخمة سواء صناعية وزراعية وخلافه، والتوسع فى تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والاستفادة من المقومات الكبيرة الموجودة فى تلك المنطقة.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته بافتتاح عددا من المشروعات التنموية بوسط سيناء والإسماعيلية، أنه تم تنفيذ 751 مشروعات من منتصف 2014 حتى مارس 2019، فى 21 قطاعا، بتكلفة 360 مليار جنيه موزعة على 5 محافظات، وعند إضافة إليهم 243 مشروعا بدأ تنفيذها وستنتهى فى يونيو 2020، فتكون إجمالى التكلفة 437 مليار جنيه، وتابع "هنكون وصلنا لـ1000 مشروعات فى هذه المحافظات بتكلفة تقديرة واصله إلى 795 مليار جنيه أو 800 مليار".

وأوضح رئيس الوزراء، أن محافظات إقليم قناة السويس يصل عدد سكانها إلى 6% من عدد سكان مصر، وعندما ننظر إلى حجم الاستثمارات فنجده 20% من إجمالى الاستثمارات التى وضعهتا الدولة حتى عام 2020، وهذا يؤكد رغبة الدولة وحرصها الشديد فى الدفع بالتنمية فى هذا الإقليم الواعد، باعتباره أهم المناطق التى بها مستقبل مصر، فى خلال المرحلة المقبلة.