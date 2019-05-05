مصر للطيران تنظم 500 رحلة لنقل معتمرى شهر رمضان للأراضى المقدسة

تسير شركة مصر للطيران مصرللطيران للخطوط الجوية خلال شهر رمضان ما يقرب من 500 رحلة جوية من المطارات المصرية – مطار القاهرة الدولى، ومطار برج العرب بالأسكندرية، ومطار الأقصر، إلى كل من جدة والمدينة المنورة لخدمة المعتمرين خلال فترة من 11 مايو وحتى 20 يونيو المقبل.

وقالت مصادر مسئولة إن الشركة اتخذت كافة إجراءاتها لتيسير سفر ووصول المعتمرين بما يسهل عليهم أداء مناسك العمرة ومشقة فريضة الصوم، حيث تتم كافة الاستعدادات من قبل الشركات التابعة بالتوازي، فقد اتخذت شركتي مصر للطيران للخدمات الأرضية والصيانة والاعمال الفنية كافة الإجراءات المتبعة والمعمول بها فى تلك الفترة وبما يتناسب مع ذروة النشغيل ،وذلك حرصاً على إنهاء الموسم دون أية عوائق أو مشكلات تؤثر على سير الحركة أسوة بالأعوام السابقة.

وأضافت المصادر أنه تم تجهيز أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الخاصة بالشركة بالمطارات المصرية، والتى ستقوم بخدمة طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، بالإضافة إلى عملاء الشركة من شركات الطيران الأخرى.