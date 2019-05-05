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مصرع شخصين فى الشطر الباكستانى من كشمير جراء قصف للقوات الهندية

الأحد، 05 مايو 2019 07:07 م
مصرع شخصين فى الشطر الباكستانى من كشمير جراء قصف للقوات الهندية عناصر من الجيش الباكستانى
إسلام آباد /أ ش أ/
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أعلن مسئولون بإقليم آزاد كشمير الباكستانى، أن صبيا وامرأة قتلا وأصيبت امرأة أخرى، جراء قصف شنته القوات الهندية، اليوم الأحد، على مناطق متفرقة من الشطر الباكستانى من شبه جزيرة كشمير المتنازع عليها مع الهند.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن جاويد إقبال المسؤول فى الشرطة قوله: إن القوات الهندية قصفت إحدى قرى المنطقة دون أى استفزاز وفاجأت سكانها، وأدت قذيفة هاون سقطت فى فناء منزل إلى مصرع سيدة وإصابة زوجة نجلها بإصابات حرجة".

وقال شريق طلعت مسؤول إدارة الأزمات بقطاع خيراتا بمقاطعة كوتلى الباكستانية إن صبيا يبلغ من العمر 12 عاما لقى مصرعه جراء إصابته بشظية من قذيفة هاون سقطت على مقربة منه فى إحدى قرى القطاع.

وأضاف أن منطقتين أخريين من القطاع تعرضتا لقصف من القوات الهندية بالأسلحة الثقيلة، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر فى هاتين المنطقتين حتى الآن.

وبالرغم من أن خط المراقبة يشهد خروقات متكررة لوقف إطلاق النار منذ وقت طويل، إلا أن حدة التوترات على طول الخط الحدودى تصاعدت عقب الهجوم الانتحارى الذى استهدف قافلة للقوات الهندية بمدينة بلواما فى الشطر الهندى من كشمير فبراير الماضي، وأسفر عن مقتل نحو 40 من القوات الهندية. واتهمت نيودلهى إسلام آباد بالضلوع فيه، وهو الأمر الذى نفته باكستان.

 


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